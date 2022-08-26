台北藝博會10月登場 新人特區攜手原住民個展

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（中央社記者邱祖胤、實習記者顏翊昕台北26日電）「Art Taipei 2022台北國際藝術博覽會」10月登場，文化部今天公布「新人推薦特區」及「原住民個展專區」入選名單，推介10位青年藝術家進入國際市場。

文化部2008年開始推動Made In Taiwan新人推薦特區，每年公開徵選8位（組）藝術家，並自2013年起與畫廊協會合作，由協會媒合，協助新銳藝術家於當年的「Art Taipei台北國際藝術博覽會」期間展出、販售。另外，原民會亦於2020年推出原住民個展特區。

文化部今天在華山1914文創園區舉行「Made In Taiwan新人推薦特區」暨「原住民個展專區」展前記者會，同時公布入選藝術家名單。

文化部藝術發展司副司長吳宜璇表示，MIT新人推薦特區今年邁入第15年，也感謝原民會在3年前的加入，至今共培育超過100位以上的國內外藝術家，讓他們有專屬舞台及曝光機會。

MIT評審委員代表游文玫表示，這次的評審過程很順利，創作品質都很成熟，過去以平面繪畫為主，今年看到許多裝置藝術及複合媒材，顯示現在年輕藝術家的創作是更為當代、創意。

本屆MIT共87名藝術家參加徵選，最後新人推薦特區入選8名，分別為李宜亞、吳修銘、邵士銘、陳昱榮、黃婷毓、黃敬中、黃彥勳、魏維德；原住民個展專區，則入選馬郁芳、高敏修2名。

藝術家魏維德推出「花園系列」畫作，以70年代家中記憶為概念。他告訴中央社記者，有些作品的靈感來自阿嬤從小灌輸給他的神佛觀念，與十幾年來不斷加入的新舊家具相互交錯，猶如如中古世紀王國的華麗花園，繽紛而奇幻。

原住民藝術家馬郁芳的畫作「山上的好朋友」，藉由擬人的動物去思考人與動物之間交流碰撞的無限可能。她接受媒體聯訪時說，小時候就很喜歡戶外活動，因此把對大自然的想像，用人跟動物做結合，去思考兩者之間的關係是否對等。

2022「Art Taipei台北國際藝術博覽會」，將於10月20日至10月24日在台北世貿1館舉行。（編輯：屈享平）1110826