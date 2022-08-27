合唱馬戲交融 達文西的notebook徹底混搭跨界

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）混搭跨界合唱、馬戲與戲劇，由導演王嘉明執導的「達文西的notebook」原本是國家表演藝術中心三館共製計畫遺珠，卻成了台北表演藝術中心開幕季節目，上演達文西的奇人奇事。

北藝中心發布新聞稿表示，拉縴人男聲合唱團、FOCA福爾摩沙馬戲團與導演王嘉明三個不同領域的藝術創作者，共同合作出「達文西的notebook」，透過不同領域的藝術家碰撞出創作的火花，呈現達文西這位文藝復興時期代表人物豐沛的當代想像。

今年慶祝創團25周年的拉縴人，以挑戰男聲合唱的極限著稱，除了文藝復興時期美聲演唱出色，在開拓當代原創曲目、介紹國際多樣化的合唱團隊以及本土合唱推廣上，也有出色的成果。

成立12年的FOCA福爾摩沙馬戲團，自創團起便走訪國際大小舞台，亟欲從中式傳統的雜技訓練中找到新的創作路線，除了積極與各國當代馬戲交流，更多次嘗試與不同藝術家、團隊跨界合作，顛覆大眾對於馬戲的想像。

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學地理的導演王嘉明則將達文西的「最後的晚餐」、「蒙娜麗莎的微笑」、人體解剖圖、飛行機及筆記本裏真實和幻想塗鴉，納入團隊創作發想；加上「兒時情景」、「明天就是下一生」與倒立、疊羅漢、滾輪等馬戲穿插，將達文西的想像力放在21世紀的台灣，探討移民、同志家庭、地球暖化等當代議題。

「達文西的notebook」在台北表演藝術中心大劇院演出，8月27日及28日還有3場。（編輯：孫承武）1110827