屏東南國漫讀節起跑 豐富活動開啟多重宇宙

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2022南國漫讀節27日在屏東總圖揭幕，屏東縣長潘孟安（前左4）、作家蔣勳（前左3）、葛萊美獎得主李政瀚（前左2）、鏡週刊社長裴偉（前右3）、藝人温昇豪（前右2）等人出席，宣告活動熱鬧開跑。中央社記者李卉婷攝 111年8月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）邁入第4屆的南國漫讀節，以「南國的多重宇宙」為主題，陸續開啟50場的質感市集、講座、藍皮之旅等，今天在屏東總圖正式起跑，將展開一場閱讀盛會。

持續到12月的2022南國漫讀節今天在屏東總圖揭開序幕，由屏東縣長潘孟安、作家蔣勳、葛萊美獎得主李政瀚、「鏡文學」社長裴偉、演員温昇豪皆到場出席、對談。活動也將帶來50場的質感市集、講座、藍皮之旅、走讀與市集，並將有超過百名文化人共同參與。

潘孟安會中對談指出，過往屏東的印記就是「遙遠」，但人們常忽略了屏東多元族群以及屏東歷史就是台灣縮影，並自許為「城市的設計師」，從音樂、閱讀、文學、產業等各方面打造屏東的品牌。

潘孟安最後也驚喜透露，屏東正搜集全世界各地聲音，從貓頭鷹、海浪到菜市場，未來將打造聲音博物館。

蔣勳提及，每個民族都用自己的聲音紀錄下跟宇宙的互動，而聲音不僅是人類文明的遺產，聲音也是文學的一部分，希望在屏東大家一起唱起來；裴偉則說，「閱讀不只是知識的養分，更可以拉近人與人間的距離。」

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身為屏東子弟的温昇豪表示，成為父親後，才意識到「人跟土地要親近」，也讓他發現屏東不再只是農業大縣，屏東的多元、包容文化，很值得人們繼續探索。

今年南國漫讀節活動分為「南國讀力．異想世界」與「大武山下 百工百讀」2大系列，邀集各領域藝文人士為讀者帶來文學、閱讀與靈感的無限可能，另外也結合屏東百工百業與作家龍應台著作「大武山下」，透過朗讀展現文學在屏東的萬千樣態。（編輯：謝雅竹）1110827