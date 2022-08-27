溪口客家文化館重新開館 帶動尋根認同

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嘉義縣溪口客家文化館27日重新開館，舉辦慶祝活動，客委會主委楊長鎮出席表示，嘉義縣溪口、水上、中埔和梅山等地都有客家族群，且非常關心客家文化，溪口客家文化館帶動客家意識與尋根認同，令人感動。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣溪口客家文化館因漏水嚴重，客委會補助整修，今天重新開館舉辦慶祝活動，客委會主委楊長鎮出席活動指出，溪口客家文化館帶動客家意識與尋根認同，令人感動。

溪口客家文化館重新開館營運，溪口鄉公所今天舉辦「飛躍吧！溪客-尋根、共融」慶祝活動，展出上百張溪口老照片，發表「源遠流敞溪口的血脈」紀錄片，楊長鎮特地出席。

楊長鎮接受媒體聯訪表示，從西元2009年溪口客家文化館開館時客委會就有補助，多年下來相關措施有的無法使用，有的需要維修，因為縣府非常注重客家文化發展，所決定協助整修，補助新台幣639萬修繕經費。

楊長鎮說，嘉義縣溪口、水上、中埔和梅山等地都有客家族群，他們都非常關心客家文化，溪口客家文化館帶動了客家意識與尋根認同，令人感動。

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嘉義縣府指出，溪口鄉居民有41%是客家人，當地居民為尋回客家的根，西元2008年整修閒置空間「舊衛生所」，2009年10月成立溪口客家文化館，已辦理千場以上客家文化活動。

嘉義縣府表示，重新整修的客家文化館，將覆蓋輕鋼架卸除、露出完整檜木屋頂，保留原有衛生所隔間、以玻璃框架呈現通透明亮整體空間，不但賦予老建築新使命、提供鄉民「尋根溯源」與認識族群「交融共存」處所，更是旅客進入溪口的文化觀光旅遊服務諮詢站。（編輯：方沛清）1110827