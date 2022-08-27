大城咸安宮入火安座 彰化縣歷史建築風華再現

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（中央社記者蕭博陽彰化縣27日電）斥資新台幣2853萬元，彰化縣大城咸安宮修復工程今年竣工，今天辦理入火安座儀式，這次修復工程請來彩繪、木作、泥作、剪黏泥塑等專業匠師，成為彰化縣文化資產修復新亮點。

彰化縣歷史建築大城咸安宮修復工程竣工，廟方選定今天吉日辦理入火安座儀式，彰化縣長王惠美等人出席，王惠美致詞表示，大城咸安宮極富歷史文化價值，彰化縣政府民國97年登錄為歷史建築，首階段修復調查民國100年完成、106年工程規劃、108年爭取經費動工。

王惠美說，大城咸安宮是地方信仰中心及感情依附，感謝文化部補助新台幣2139萬元，縣政府編列配合款572萬元，咸安宮管委會自籌款142萬元，請來彩繪、木作、泥作、剪黏泥塑等各方面專業匠師，將廟宇整修得非常完善，也感謝縣議會對縣府提出預算照案通過。

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根據縣府資料，大城咸安宮建於清道光年間，至昭和時期重修成現今格局，香火傳承距今超過百年，咸安宮是大城鄉仍保有舊貌的重要宮廟，也是居民信仰與活動中心，具有歷史文化價值及時代意義，伴隨許多大城在地民眾成長，成為大城人重要生活記憶。

縣府表示，修復主要針對建築主體屋面屋脊、大木作、泥作、彩繪、剪黏泥塑及蟲蟻防潮等項目，工程於108年12月開工，今年3月完成；修復工程聘請彩繪匠師陳敦仁、大木作匠師蘇福壽、小木作匠師孫國輝、泥作匠師林洋慶、剪黏泥塑匠師王武雄，透過傳統匠師職人精神，賦予歷史建築新生命。（編輯：方沛清）1110827