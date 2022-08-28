漫畫、時裝超連結 洪元建對談詹朴話創作

（中央社記者王寶兒台北28日電）繼去年宣布影視化後，漫畫家洪元建作品「宅男打籃球」今年迎來單行本第20集里程碑，成為台灣近10年來最長篇的本土漫畫，時裝設計師詹朴是忠實讀者，兩人今天對談。

「宅男打籃球」自2015年4月連載至今，除詹朴外，包含音樂人陳零九、YouTuber蔡哥都是讀者，故事描述曾叱吒高中籃球場的風雲人物周大華，10年後成為普通人，想用籃球改變世界的夢想早已不復存在，但因緣際會下又在人生最低潮時重返球場。

洪元建今天下午與詹朴在基地書店以「時裝秀和漫畫裡，都有我們想說的」為題對談。洪元建表示，當年自己從設計師轉而成為全職漫畫家，在思考題材時，他的心得是「要畫自己最了解而最熟悉的」，「而不管人生什麼時候，陪伴我的就是籃球，所以決定畫籃球漫畫」。

提到籃球漫畫，多數人會聯想到日本漫畫「灌籃高手」，洪元建說，這也是他決定畫籃球漫畫所碰到的第一個挑戰，但不論是什麼類型的漫畫都有存在的必要，他在「宅男打籃球」畫的就是和自己一樣、一個喜歡籃球的普通人，「如果你是素人，然後很喜歡籃球，那也許你看這部作品會有一些感動」。

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詹朴回憶，過去是在雜誌附錄中看到「宅男打籃球」，「我想說，竟然還有人在嘗試畫籃球漫畫，結果看幾話後就被吸引，發現這部作品不只是單純的籃球漫畫，而是描繪出家庭、親情、友情間這些日常生活」。

詹朴過去設計時裝秀主題的情緒版（Mood board）常見各類型文學，他從小也閱讀來自歐美、日本等地漫畫作品，他說，這些閱讀都會成為創作靈感或養分，而不管是閱讀甚麼樣類型的漫畫或影視作品，故事都會有完整世界觀，這些世界觀想得越完整，服裝、美術等意象就會自然而然產生，「我從這些不同作品中，學到最大的就是架空世界觀的方式」。（編輯：管中維）1110828