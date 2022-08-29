扎根青少年傳承南北管音樂 彰化成立實驗樂團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）彰化推動扎根計畫、保存推廣南北管曲藝，至今已有18所學校參與，為持續培育國高中生傳承南北管音樂，今年進一步成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，代表彰化演出。

為延續南北管傳統音樂，彰化縣政府文化局今年成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，今天在彰化武德殿辦理實驗樂團暨傳統工藝保存者聯合授證儀式，由縣長王惠美頒發；王惠美說，彰化縣至今已有18所學校參與南北管戲曲教育扎根計畫，為持續培育傳承，今年成立縣立實驗樂團，盼增加更多南北管音樂愛好者。

王惠美表示，縣立青少年南北管實驗樂團的北管駐團教師聘請出身台中十甲振梨園的江志宗，及陳柔樺老師擔任助理駐團教師；南管則聘請國立台北藝術大學傳統音樂研究所畢業、台中合和藝苑資深藝師、彰化縣南管實驗樂團團員王怜瓔，擔任駐團教師。

文化局表示，為保存與推廣南北管曲藝，自民國106年起推動扎根計畫，至111年已有18所學校參與，為持續培育縣內學生學習與傳承南北管音樂，今年進一步成立彰化縣立青少年南北管實驗樂團，成員招收13歲至18歲學生，未來代表彰化縣參與南北管演出活動。

彰化縣傳統工藝暨文化資產保存技術及保存者審議會，今年新增認定許金棒為偶頭製作保存者，及黃媽慶為傳統木雕保存者，今天一併授證；王惠美表示，恭喜許金棒、黃媽慶取得傳統工藝保存者榮耀，期許繼續傳承好手藝，幫助彰化縣傳統技藝綿延不斷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據彰化縣文化局資料，許金棒藝師為台灣木偶之父許協榮的兒子，家族素有「員林山頂尪仔頭」美稱，自13歲起跟隨父親學習木偶雕刻技術，從事雕刻工作50多年，精熟偶頭製作工序、工法，並在各類型布袋戲發展下，開發新式大型偶頭，可見其熟知並能正確體現偶頭製作知識、技藝與文化表現形式。

黃媽慶藝師從事木雕工作50多年，14歲時學習木器雕刻技巧，也曾擔任工藝鑿花師傅，精熟廟宇及家用木雕主題作品與內涵，也能以周邊環境自然生態為創作素材，技巧純熟，雕工細緻優雅，屢獲獎項，熟知並能正確體現傳統木雕知識、技藝與文化表現形式。（編輯：陳仁華）1110829