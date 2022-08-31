苗栗縣定古蹟+2 台鐵舊山線見返坂隧道群入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣政府31日表示，經審議通過指定2處古蹟，其中「台鐵舊山線－見返坂隧道群」包含日治時期的見返坂隧道與後期興建的造橋隧道。「見返坂舊隧道」為舊山線鐵道苗栗縣內第1座隧道，於1903年（明治36）竣工，全長約193.1公尺，隧道北口有「穿月」的題匾。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣政府今天表示，經審議通過指定2處古蹟，包括「台鐵舊山線─見返坂隧道群」及「通霄隴西堂秀禮公廳」。苗栗縣定古蹟由15處增為17處，為縣內文化資產厚植能量。

苗栗縣政府文化觀光局昨天辦理111年第2次苗栗縣古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，討論通過這2項指定古蹟審議案。

文觀局今天發布新聞稿指出，「台鐵舊山線─見返坂隧道群」包含日治時期的見返阪隧道與後期興建的造橋隧道，前者「見返阪舊隧道」為舊山線鐵道苗栗縣內第1座隧道，於1903年（明治36）竣工，全長約193.1公尺，隧道北口及南口分別有「穿月」「噴雲」題匾，為台灣鐵道史及技術工法重要見證。

後期興建第2代「造橋隧道」則因鐵路電氣化於1976年啟用，後於1996年因鐵路行車效能不足停用，是台灣鐵路電氣化時期重要見證。

文觀局表示，位於通霄鎮南和里「通霄隴西堂秀禮公廳」則因建築整體保存良好、構件精美，別具保存價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

通霄李家早年為當地拓墾大戶，拓地擴及通霄、銅鑼、三義，秀禮公廳為李家來台第3代建於1931年（昭和6），屬典型客家傳統三合院，格局完整，神龕及檐廊木雕精緻典雅，整體環境反映客家傳統民居風水觀，牆體以泥磚、斗砌及卵石牆基砌成，大量使用低海拔原生闊葉樹材，可見證當時民居建築建材與技術。

文觀局長林彥甫表示，經這次審議後，苗栗縣指定與登錄有形文化資產共計92件，含國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築58處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物11件，期望透過文化資產指定與登錄，厚植地方文化能量，縣府也將持續致力縣內文化資產維護與發揚。（編輯：方沛清）1110831