2022苗栗陶藝競賽 黃紫治、陳美華分獲首獎

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苗栗縣政府舉辦2022苗栗陶藝術節陶藝競賽，獲獎名單已揭曉，當代陶瓷類組陶藝經典首獎由創作者黃紫治的作品「我想你」獲肯定，10月將公開頒獎表揚。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月1日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣政府為推展陶藝文化，舉辦2022苗栗陶藝術節－陶藝競賽，評選結果揭曉，當代陶瓷類組陶藝經典首獎是黄紫治的作品「我想你」；柴燒類組由陳美華的「川之境」奪首獎。

苗栗縣政府文化觀光局為促進台灣陶藝界交流、強化本土陶工藝技藝，舉辦「2022苗栗陶藝術節－陶藝競賽」，邀請國內知名陶藝家、藝術領域專家、老師擔任審查委員，從128件送件參賽作品中，初審出2類組共36件作品入圍。

文觀局發布訊息表示，經複審評選，得獎名單出爐，當代陶瓷類組陶藝經典首獎由黄紫治的「我想你」獲獎，作品受立體派與表現主義影響，以土片土條層層堆疊，堆砌出外在的自己及心中思念的人。

柴燒類組陶藝經典首獎由陳美華的作品「川之境」獲得，作品介紹中提到，以大面塊來表現山景和壯碩雄偉，不銹鋼鏡面意指江河流水，兩者隱喻山川美景，詠歎大自然。

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文觀局指出，首獎得主可獲頒獎盃、獎狀及新台幣20萬元獎金。2類組另分別選出二獎、三獎、優選獎及佳作獎，分別依得獎名次給予獎勵，並於10月舉行的「2022苗栗陶藝術節活動」開幕式進行公開頒獎。

文觀局表示，舉辦陶藝競賽目的在於鼓勵陶藝創作技能，透過競賽提供全國陶藝創作者交流平台，藉以廣泛參與及良性切磋，達到台灣本土陶藝產業升級，發揚、推展陶藝文化。（編輯：戴光育）1110901