雲門舞蹈蒲公英計畫第100場 藝術扎根綠島

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北2日電）「雲門舞蹈蒲公英」計畫第100場藝術扎根活動，1日來到綠島，由雲門舞者親自示範舞蹈之美，拉近偏鄉學子、民眾與藝術文化的距離。

文化部今天發布新聞稿指出，這項計畫自西元2019年開始實施 ，連續3年以舞蹈示範演出搭配講座形式深耕偏鄉藝術教育，至今已走入13個縣市183所學校，接近萬名師生。

雲門藝術總監鄭宗龍表示，雲門一直以來透過不同且多元的方式推動藝術走入生活，許多學校因地理位置偏遠，較少機會接觸表演藝術資源，期待透過舞蹈蒲公英，更主動地將藝術種子帶到孩子面前，即便計畫經歷疫情數次延期，仍希望未來能持續走得更遠、更深，讓種子不只落地還要成長茁壯。

綠島國小校長趙光華指出，「我今天看到小朋友的眼睛，雖然戴著口罩可是充滿了笑意．我非常的感動雲門讓藝術走到每一個孩子每一個觀眾的生命裡。」

綠島國小林建瀚老師表示，「讓我感受深刻的是，雲門已經在世界各地有一席之地，更進一步把那些力量帶回到台灣的每個地方。」

「雲門舞蹈蒲公英」計畫由1名說舞人及2名舞者的編制，講座從雲門舞者日常身體訓練出發，由說舞人帶領認識芭蕾、現代舞、身段、武功等不同文化的舞蹈，搭配舞者快速變裝、動作示範與互動引導，穿插雲門舞作精華呈現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化部指出，文化部長期致力於推動藝術扎根和文化平權，透過文化體驗教育計畫支持，以及雲門團隊不畏艱辛的堅持，「雲門舞蹈蒲公英」在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中迎來第100場，實屬不易，讓偏鄉孩子有機會體驗舞動的快樂。

雲門文化藝術基金會表示，「雲門舞蹈蒲公英」計畫對象為教育部認定的特殊偏遠與極度偏遠小學，計畫將在9月繼續前往屏東縣恆春、獅子、車城，台中市和平區，以及新北市石門、萬里、烏來區等地，今年將走遍全台17縣市共214所國小。2023年將走入教育部認定之非山非市學校，持續耕耘特殊偏遠與極度偏遠校園。（編輯：戴光育）1110902