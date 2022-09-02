日本六大城辦台灣月書展 出版文化交流新里程碑

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文化部駐日台灣文化中心與日本最大連鎖書店紀伊國屋合作，在日本6大城的旗艦店舉辦「台灣月書展」，2日舉行開幕式，堪稱台日出版文化交流的新里程碑。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月2日

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）文化部駐日台灣文化中心首次與日本最大連鎖書店紀伊國屋合作，在日本6大城市的旗艦店舉辦「台灣月書展」，駐日代表謝長廷表示，此次合作堪稱台日出版文化交流的新里程碑。

台灣文化中心首次與紀伊國屋書店合作，9月在日本6大城市旗艦書店（東京新宿、東京高島屋、橫濱、大阪梅田、福岡、札幌）舉辦台灣月書展，向日本民眾介紹日譯台灣書籍及台灣相關書籍。

今天在東京新宿的紀伊國屋書店本店舉辦書展開幕暨剪綵典禮。謝長廷、日本國會跨黨派團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、交流協會理事長谷崎泰明、紀伊國屋書店會長兼社長（董事長兼總經理）高井昌史、日本台灣教育支援學者連線（SNET）顧問若林正丈等人出席。

謝長廷致詞時表示，感謝高井、古屋促成本次的合作。書店是向日本社會介紹台灣的最好的櫥窗，誠邀日本各界朋友前來參觀台灣月書展，選擇閱讀有興趣的台灣書籍，深度認識台日交流的百年羈絆，並將這份台日友情傳承至下一個百年世代。

高井表示，台灣月書展活動不僅今年，明年還將辦下去。他很喜歡台南古都風情，希望能在台南開一家具有「昭和風」的書店。

古屋致詞時說，高井是他母校成蹊大學的學長，大約2年前他帶高井去拜訪謝長廷，2020年期盼紀伊國屋書店推廣台灣書籍，後來促成了今天的展覽。

古屋語帶幽默的說：「紀伊國屋書店在台北、台中、高雄有分店，在亞洲的泰國、馬來西亞、新加坡有分店，就是沒在中國設分店，真不愧是高井學長。這次的企畫非常棒。」

古屋還言及他前陣子訪台3天，與總統蔡英文和多位台灣政要深入交換意見。他特別用台語說：「台灣有事就是日本有事」，他說安倍生前、今年3月在日華懇年度總會上與蔡總統視訊會談首度就「台灣有事，就是日本有事」進行討論，全球也開始重視此事。

古屋說，台日美澳等共享價值觀的國家要合作，因應中國試圖以武力片面改變現狀。絕不能容許類似俄羅斯侵略烏克蘭那樣的做發生，才是亞太地區和平的唯一之道。

謝長廷在會後受訪時表示，2016年他剛駐日時到書店看到有2、3本與台灣有關的書籍就很高興，雖然當時大部分集中在旅遊領域的書，2年前台灣文化中心與紀伊國屋書店合作設立台灣書專櫃，到現在有台灣書展，而且書的數量和類型增多，進步看得見，覺得很有成就感。

台灣文化中心這次還特別發行精選約400本台灣書籍的指南「台灣書旅：認識台灣書籍小冊」。這是邀請「SNET台灣」監修，以180頁篇幅精選文學、人文、政治、美食、旅行、教育、台日關係等7大主題的台灣書籍指南，並邀請29位日本各領域專家學者撰文推薦，由日本設計公司「100KG」設計，精緻優美。

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台灣文化中心表示，期盼這小冊成為日本各世代閱讀台灣書籍的永久保存版入門書。小冊今天起在書展陸續陳列，供愛書民眾索取。另將於日本全國64間紀伊國屋書店發放小冊線上閱讀版書籤。未來也更將透過紀伊國屋書店的圖書館人脈資源，向日本約200間大學、國高中、公立圖書館介紹此小冊，促成圖書館購入台灣書籍。

台灣月書展也邀台灣作家舉辦台日文學交流線上講座。今晚7時邀請「向光植物」作者李屏瑤，9月8日邀請「來自清水的孩子」作者游珮芸及周見信與日本讀者分享創作歷程。（編輯：高照芬）1110902

文化部駐日台灣文化中心首次與紀伊國屋書店合作，9月在日本6大城市旗艦書店辦「台灣月書展」，向日本民眾介紹日譯台灣書籍及台灣書籍。圖為東京新宿紀伊國屋書店。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月2日

文化部駐日台灣文化中心與日本紀伊國屋書店合辦「台灣月書展」，2日在東京新宿舉行開幕式。駐日代表謝長廷（中）、日華懇會長古屋圭司（左1）等出席。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月2日