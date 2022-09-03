廟宇另一面 台灣現代版畫之父廖修平個展開幕
（中央社記者王寶兒台北3日電）金紙、門神、七爺八爺等廟宇意象充斥於台灣民眾生活當中，被譽為「台灣現代版畫之父」的藝術家廖修平，長年將廟埕文化融入作品，個展「迴歸」今天開幕，一探他自年少至今年的作品脈絡。
廖修平表示，小時候住在台北萬華龍山寺對面的日本宿舍，他的創作起點也是從龍山寺出發，例如門神、七爺八爺等廟宇祭儀圖騰都深深影響他的創作。在法國進修時，指導教授曾看到他從台灣帶去祭祀神明的紙錢，大感新奇之餘，還向他索取留作紀念，讓他印象格外深刻。
廖修平說，在外國的迴響，讓他更大膽的將台灣民俗文化中的紙錢符碼融入在作品中，也成就展覽可見的「符號系列」。而在國外展出時，眾人對他作品的好奇，也來自對稱均衡的構圖、用色、菱形製作等特點，這些都是來自於小時候的記憶。
廖修平生於1936年，畢業於東京教育大學繪畫研究科，曾旅居法國巴黎、美國紐約，並於1973年返台提倡現代版畫，於1973年至1976年間任教於台灣師大、文化大學、藝專指導或示範版畫製作，1979年返回紐約並執教美國西東大學藝術系版畫課程，2002年返台繼續從事藝術創作至今。
「迴歸：廖修平藝術的符號文脈」由台灣美術院和國立國父紀念館合辦，精選廖修平年輕時期的油畫創作到近年版畫、複合媒材共84件展出作品，今天舉行開幕典禮，包含文化部長李永得、國父紀念館館長王蘭生、前文化部長洪孟啟、前公廣集團董事長陳郁秀等人皆共襄盛舉。
李永得致詞表示，廖修平於藝術上的成就廣獲國內外一致肯定，包含英國大英博物館、紐約大都會博物館到國美館皆收藏他的作品，且廖修平還和許多美術家成立台灣美術院，為台灣美術共同努力，並廣為栽培年輕一代版畫家。
李永得認為，廖修平擁有一代宗師的風範，自身專業影響力無庸置疑，也建立強大的社會影響力，對於社會、國家都是重要珍寶。
策展人李振明表示，廖修平的藝術從台灣出發，途經日本、巴黎、紐約後，又回歸土地，所以展覽命題為「迴歸」，廖修平的藝術成就不僅止於「台灣現代版畫之父」，從他運用常民文化的方式，也可納入戰後藝術脈絡的探討。
「迴歸：廖修平藝術的符號文脈」展期自即日起於國立國父紀念館博愛藝廊及文化藝廊展出至9月21日。（編輯：屈享平）1110903
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。