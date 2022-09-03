全台首邑縣城隍廟「夜巡抓鬼」 今年復辦引信眾

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位於台南市北區的全台首邑縣城隍廟於農曆鬼月結束後舉辦「顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查」，據耆老口述，活動至少已有5、60年以上歷史，是府城特有的抓鬼儀式，今年活動於3日熱鬧展開。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞傳真 111年9月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市北區全台首邑縣城隍廟每年農曆7月鬼門關後，舉辦顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查，緝拿未歸鬼魅魍魎。這項民俗活動去年因疫情停辦，今年復辦吸引相當多信眾前來。

台南市長黃偉哲今天也隨同扶轎出發，參與這項府城特有夜巡傳統儀式。他表示，城隍爺夜巡是非常重要盛典，代表台南市185萬市民朋友恭迎城隍爺，也祈求城隍爺神威顯現，保佑台灣國泰民安、風調雨順。此外，對於廟方盼將「夜巡」申請登錄為無形文化資產，市府也會盡力在行政程序上提供協助。

一年一度的夜巡讓人見識城隍爺的威嚴，廟方主委黃百榮表示，城隍夜巡獨特和專有性質，早在數年前就有學者建議廟方申請為市定民俗。廟方今年提出申請，爭取市定民俗是希望將此特有民俗活動做完整記錄並列冊，讓後代人可以傳承，台南市文化資產管理處今也協同審議委員現場記錄勘查。

「全台首邑縣城隍廟顯祐伯城隍爺暗訪夜巡查」據耆老口述，至少已有50、60年以上歷史。「暗訪夜巡查」是府城特有抓鬼儀式，在傳統民間信仰裡，主要目的在鬼月過後肅清藏在市區各個角落逾假不歸的孤魂野鬼，或是在近年來不很平靜區域以儀式除煞鎮邪，讓民眾在鬼月過後能恢復平靜生活。

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依文資處資料，城隍爺夜巡早年為不定期，每逢城隍爺神示即舉行，自2007年（丁亥年）起，改為每年定期舉行，時間多選在農曆7月過後的第一個週六下午進行，由城隍爺親領隊伍，沿途巡視並捉拿鬼門關逾期未歸的好兄弟，儀式為下午落駕之後依序進行點兵將、起油鼎煮油除穢。

隊伍從廟三炮起程，依城隍爺神示路關依序「暗訪夜巡查」，過程中大駕會隨機前往不乾淨處抓鬼，沿途經過大街小巷，直到深夜將好兄弟帶回由城隍爺感化後回歸，「暗訪夜巡查」儀式才正式結束。（編輯：黃世雅）1110902