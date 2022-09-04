第10屆國藝會董監事改選 文化部受理推薦

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）財團法人國家文化藝術基金會第10屆董監事將改選，文化部即日起至9月30日，接受大專院校以上學校、機關（構）、依法設立或立案的法人或團體推薦董監事候選人，歡迎各界參與。

文化部發布新聞稿表示，第9屆董監事任期將於111年12月31日屆滿，文化部依「國家文化藝術基金會董監事遴聘辦法」成立第10屆董監事遴選小組，共計由15名藝文人士、專家學者及政府官員組成，並由文化部長李永得擔任委員兼召集人。

國藝會為台灣重要藝文中介組織，主要任務為輔導辦理文化藝術活動、贊助各項文化藝術事業、獎助文化藝術工作者以及執行「文化藝術獎助及促進條例」所定任務。

文化部表示，國藝會秉持專業治理的組織價值，以整合國家文化施政策略與民間藝文發展資源為目標，每年策辦常態補助、專案補助，建置、公開分享藝文獎補助成果檔案，深化、強化國內藝文團體與國際交流的鏈結。

國藝會自成立以來迄今已逾20年，截至111年8月底，總計挹注台灣藝文界補助金額約50億6470萬元，共資助2萬397個計畫（含專案計畫），促成3779件國人藝術創作計畫、7158檔表演藝術製作及巡演、1755檔視覺藝術家公開展覽、1011項調查研究計畫、1285項出版品及3123個國際交流計畫。

依「國家文化藝術基金會董監事遴聘辦法」規定，董事及監事應具有下列資格之一，包含從事文化藝術工作，成就卓著者；曾任國內外公私立大學或獨立學院教授5年以上者；曾任國內外文化學術研究機構相當於教授職務5年以上者；熱心文化藝術的社會公正人士；執行律師或會計師業務5年以上者。

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第10屆董監事遴選小組為了廣納人才，歡迎各界踴躍推薦具文學與出版、表演藝術、視覺藝術、傳統藝術、建築與文化資產、社區營造與博物館、數位科技與新媒體藝術、影視音、文化政策與文化研究、多元族群、財經、法律等專長領域者為董監事候選人。

董監事候選人公開推薦表可自文化部網頁下載（文化部首頁/政府資訊公開/財團法人專區/財團法人國家文化藝術基金會，網址：https://www.moc.gov.tw），推薦日期自即日起至111年9月30日止，郵寄以郵戳為憑。（編輯：管中維）1110904