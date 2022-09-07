首屆ISPA台灣夥伴計畫 許慈茵及陳玟臻入選

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）首屆國際表演藝術協會（ISPA）台灣夥伴計畫徵選結果出爐，獨立藝術經理人許慈茵、「小島大歌」共同創辦人陳玟臻脫穎而出，未來3年將出席ISPA年會，建立國際人脈。

「2023-2025 ISPA台灣夥伴計畫」吸引全台20名優秀表演藝術行政人員報名，男女比例約1比2，從事表演藝術資歷從5年至15年不等，年齡集中分布在30歲至45歲之間。

評審團認為，許慈茵對參加ISPA台灣夥伴計畫有明確步驟和目標，除將積極與來自各國的入選者對話、激發靈感外，也希望累積人脈，在第3年提出跨國合作具體規畫；陳玟臻則憑藉「小島大歌」串連台灣與南島原住民文化，將在ISPA年會分享此一特別經驗，她提出的環保議題概念也相當新穎。

評審團表示，許慈茵、陳玟臻參與ISPA不僅有助個人職涯，也將幫助所有ISPA參與者和台灣串連，發掘更多潛在合作機會。

許慈茵、陳玟臻將從2023年起，連續3年參加ISPA每年年初在美國紐約舉辦的年會，建立深厚國際人脈，協助台灣表演藝術接軌國際，發展國際交流、共創、合製等合作機會。

評審團成員包括ISPA執行長貝爾（David Baile）、ISPA董事會成員黃思緯、曾入選ISPA全球夥伴計畫的台灣表演藝術獨立製作人王序平、文化部駐紐約台北文化中心主任張惠君。

紐文中心首度與ISPA簽訂夥伴計畫，台灣成為繼新加坡、香港、美國、加拿大、英格蘭、澳洲、荷蘭、丹麥、蘇格蘭、魁北克後，第12個參加ISPA夥伴計畫的國家或地區。

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貝爾表示，徵選報名表提問設計是讓報名者清楚自我剖析參加的目的和規畫，包括說明目前工作及職涯發展期許、參與ISPA對個人及所屬單位的好處。這次報名者水準都很高，提出的規畫和建議都令他留下深刻印象，與紐文中心合作經驗也很愉快。

ISPA是表演藝術高階管理人員的全球性協會，會員超過400人，遍布185個國際主要城市和地區，擁有龐大人才網絡。入選者成為會員後，將與來自全球各地的劇場及藝術團隊、藝術總監、藝術經理、策展人等互動交流。（編輯：林憬屏）1110907