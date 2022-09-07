文化部、國際表演藝術協會攜手 簽訂台灣夥伴計畫

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）文化部駐紐約台北文化中心首次與國際表演藝術協會簽訂夥伴計畫，台灣成為繼新加坡、美國、英國之後第12個參加ISPA夥伴計畫的國家。

文化部發布新聞稿表示，國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts, ISPA）是表演藝術高階管理人員的全球性協會，會員超過400人，遍布185個國際主要城市和地區，擁有龐大表藝人才網絡。

今年文化部與ISPA合作推出「2023-2025 ISPA台灣夥伴計畫」，徵選優秀表演藝術行政人員報名參加。經過ISPA評審委員評選，由獨立藝術經理人許慈茵、小島大歌共同創辦人暨創意製作人陳玟臻脫穎而出，2人將自2023年起連續3年參加ISPA每年1月在美國紐約舉辦的年會，建立深厚國際人脈。

2人也將在年會期間與國際劇場及藝術團隊、藝術總監、藝術經理、策展人等互動交流，協助台灣表演藝術接軌國際，發展國際交流、共創、合製等合作機會。

評審委員由ISPA執行長拜里（David Baile）、ISPA董事會成員黃思緯（Cindy Hwang）、曾獲ISPA Global Fellowship的台灣獨立製作人王序平及文化部駐紐約台北文化中心主任張惠君組成。

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拜里表示，報名者需要自我剖析參加的目標及規畫，除了說明目前從事工作及職涯發展期許外，也需提出參與這個計畫對於個人及所屬機構的幫助，對於ISPA年會可以做出甚麼貢獻，獲得經驗及知識值之後如何與藝術社群分享等論述。

評審委員也認為，許慈茵計畫明確，目標明確，希望透過人脈累積在第3年提出跨國合作的具體規畫。陳玟臻憑藉小島大歌串聯起台灣與南島原住民文化的成功歷程，將在ISPA年會分享；她所提出的環保議題概念也充滿新意。（編輯：郭諭儒）1110907