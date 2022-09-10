雲門戶外公演中秋彰化登場 新作「霞」激勵人心

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睽違12年再度來到彰化縣，雲門舞集戶外公演10日中秋夜在縣立體育場登場，由藝術總監鄭宗龍帶來全新舞作「霞」，盼藉演出鼓勵民眾面對未來挑戰。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年9月10日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）雲門舞集戶外公演今晚在彰化縣登場，吸引近萬人欣賞，演出帶來全新舞作「霞」，盼鼓勵民眾面對未來挑戰，勇敢向前行；下一場戶外公演為17日在台北國家兩廳院藝文廣場。

睽違12年再度來到彰化縣，雲門戶外公演今晚在縣立體育場登場，由雲門舞集藝術總監鄭宗龍帶來全新舞作「霞」與民眾共度中秋夜。現場免票入場，彰化縣立體育場聚集近萬人共同賞月、賞雲門。

彰化縣長王惠美出席致詞表示，「霞」原預計2020年演出，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素延至現在，特別感謝雲門文化藝術基金會董事長施振榮與國泰金控牽線，促成雲門舞集到彰化舉辦大型戶外公演，也感謝國泰金控27年來資助雲門舞集，讓本土藝術家成為台灣之光、世界的驕傲。

王惠美說，雲門舞集藝術總監鄭宗龍也是彰化子弟，疫情後的第一場公演就在彰化舉行，「霞」由鄭宗龍監詮釋舞者們在疫情期間透過視訊的方式來進行，這2年來因疫情心中的感受，藉由聲光結合音樂之父巴哈的音樂來演出，相信一定讓大家有個難忘的夜晚。

依雲門網站資訊，1996年起在國泰金控連續27年支持下，雲門舞集戶外公演除在台北登場，更走遍全台17縣市，演出共62場、累計觀眾近200萬人次，每場數萬名觀眾席地而坐，不分老幼凝神注目，散場不留一片紙屑，成為台灣最驕傲的文化風景。

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雲門表示，過去2年因COVID-19疫情暫停，今年重新啟動，演出藝術總監鄭宗龍最新舞作「霞」，期待藉此激勵人心，鼓勵民眾面對未來挑戰，勇敢向前行。

彰化縣文化局表示，舞作創作背景為雲門因疫情改為在家工作，舞者在遠距模式下，有更多時間與自己相處，鄭宗龍藉由舞作，將一個人內心真實感受、情緒統合傳遞給觀眾，搭配影像、動畫交錯的投影圖樣和線條、樂聲，揚起內心瑣細感知，投射出孤寂、疏離、徬徨、迷惘等自身感受，就像內心情緒折射。（編輯：孫承武）1110910