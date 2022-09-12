張宇安領軍 北市國開季音樂會創造經典與品味

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台北市立國樂團首席指揮張宇安將與樂團合作開季音樂會，曲目有全新創作首演，也有經典美音，張宇安認為，未來音樂會都將會精挑適合國樂團發展的音樂，用曲目建立一個國樂團該有的品味。（北市國提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）台北市立國樂團首席指揮張宇安上任後首場音樂會精銳盡出，包括樂團首席王銘裕、擊樂聲部首席謝從馨、琵琶大賽冠軍許妙伊都將參與演出，與樂團共同展現國樂經典品味。

北市國今天發布新聞稿，團長陳鄭港表示，新的樂季在新任首席指揮張宇安帶領下，擁有無限可能，「他以國樂為根基，兼容中西音樂文化，具有國際視野，以及細緻又衝勁十足的人格特質。」歡迎樂迷重回北市國音樂會，感受北市國的進步。

張宇安表示，他認為北市國演出的每一首作品，不只是獻給樂迷，也是要獻給團員跟作曲家們。張宇安說，他會從過去好聽但卻比較少有機會演出的樂作逐一蒐羅，整理與演出，一起找尋適合國樂團發展的音樂，建立一個國樂團該有的品味。

開季音樂會中精選多首名家作品，曲目包括林偉華、張大華（王惠然編曲）的「秦王破陣樂」、余忠元的「緣」、陸橒的「西秦王爺」二胡協奏曲、郭靖沐的「山膏」、關迺忠1989年版「祈雨」以及張朝的「天地歌」，重量級樂曲同場演出，要召喚樂迷重回國樂輝煌年代。

張宇安說，他以「音樂的盛宴」來思考音樂會曲目安排，希望讓樂迷透過北市國的演出，體會每一首樂曲作曲家背後的心意。

台北市立國樂團「TCO新紀元－2022/23樂季開季音樂會」將於9月18日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1110912