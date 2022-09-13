台南國際音樂節23日登場 特色地景當舞台

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2022台南國際音樂節將於9月23日登場，10月29日閉幕，展演地點涵蓋億載金城、奇美博物館及台南市美術館等特色地景，邀請全國樂迷共享音樂饗宴。

黃偉哲今天在宣傳記者會指出，今年音樂節場地涵蓋台南多個特色地景，包括億載金城、奇美博物館、台南市美術館、二寮觀日亭、曾文溪渡槽橋、走馬瀨農場，融合音樂文化和自然美景。

以二寮觀日亭為例，將由樂團「100把大提琴」帶來壯闊動人的「日出音樂會」，樂迷共享音樂的同時，也可感受台南山區地景魅力。

黃偉哲表示，台南是文化古都，美術、工藝、雕刻等成就有目共睹，但音樂較少為人知，透過台南國際音樂節，讓大家知道台南也有很棒的音樂饗宴，也讓台南藝術及文化變得更完整。

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台南市政府發布新聞稿指出，2022台南國際音樂節邀請台南出身、旅居德國柏林的音樂家沈妤霖擔任藝術總監，協助策展規劃，以「無窮年代」為題，規劃「無窮經典」、「無窮熱情」及「無窮歡樂」3大主題，將推出14場音樂會、3場講座、2場大師班，將音樂傳達到台南各個角落。

2022台南國際音樂節將於9月23日及24日開幕演出，在億載金城舉辦「億載京城‧經典浪漫音樂會」，邀集國際知名聲樂家到台南演唱；音樂節目豐富多元，包含古典、爵士、現代、音樂劇、吉他等不同音樂類型元素，展現台南音樂節的高度包容性。（編輯：唐聲揚）1110913