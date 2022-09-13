重拾紙本溫度 日曆募資文創集結成展

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挖貝 WaBay群眾集資平台推出實體日曆特展，集結了平台上的2023年日曆集資商品，讓民眾可以預覽日曆細節，展現紙本日曆多重魅力。中央社記者王寶兒攝 111年9月13日

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（中央社記者王寶兒台北13日電）日曆不只能記載日期，還能讓人每天逐步打造手寫字體、不再是「一日球迷」或是讓人認識來自世界的動物？挖貝WaBay群眾集資平台推出日曆特展，展現紙本日曆多重魅力。

紙本日曆近年在數位時代反而成為新興文創產品，根據群眾集資平台貝殼放大統計，台灣於2021年藉由群眾集資進行預購的日曆產品便超過60件，主題從星座、專業知識、親子、動植物圖鑑、動保環保倡議、知名IP等無所不包，累計創下約新台幣1.3億元的銷售成績。

貝殼放大品牌公關張芳瑄今天向中央社記者表示，群眾集資讓日曆乃至出版產業、文創產業有了新商機，日曆是近年熱門趨勢集資商品，可觀察到現代人從日曆重拾紙本溫度，因此集結挖貝WaBay平台上的2023年日曆集資商品，策劃實體日曆特展，讓民眾可以預覽日曆細節。

日曆特展依據不同日曆特性分為藝文生活、多元宇宙、寶島生態及知識達人主題，展出日曆的提案團隊包含去年以2022共時曆創下逾3.8萬本銷售成績的占星專家唐綺陽、前商周集團執行長王文靜、作家李欣頻等。

張芳瑄表示，群眾集資平台上受矚目或是集資成績亮眼的日曆商品，除了提案人本身擁有高人氣以外，日曆的附加功能或設計概念也是重點。

例如由「守寫字」團隊提出的「我寫的這一年」手寫造字曆，就為每天設計不同手寫字練習題目，使用者可以搭配APP，從大量手寫字中逐漸打造個人字體。

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其他展出日曆還包含「運動員日曆：起動每一天」，日曆以週為單位，精選50項體育項目，每週以1名運動員、教練或幕後推手的故事，帶領民眾認識該體育項目，不再是「一日球迷」；還有窩窩 wuowuo提出的「一頁長大」動物日曆，透過180組動物親子圖像，讓日曆也能成為促進親子互動的契機。

挖貝WaBay日曆特展 「2023 挖貝過好日」即日起於貝殼好室BackerHouse展出至10月10日。（編輯：張雅淨）1110913