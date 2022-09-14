雲門戶外公演 邀觀眾齊拉布條鼓勵勇敢前行

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雲門舞集17日將在戶外公演藝術總監鄭宗龍2022年作品「霞」，希望能透過這道溫暖的霞光，帶給觀眾希望，得到前進的勇氣。（雲門舞集提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年9月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）因疫情影響，雲門舞集2年沒有舉辦實體戶外演出，今年將重新回歸，呈現雲門藝術總監鄭宗龍2022年作品「霞」，演後將邀民眾參與，齊力拉出巨幅鼓勵布條，期望為社會帶來前進的力量。

雲門舞集今天發布新聞稿表示，雲門每年舉辦的戶外公演都吸引超過萬人現場參與，已成台灣特有文化風景之一，27年來，雲門戶外公演在國泰支持下走遍全台17個縣市，包含台中、高雄、金門、嘉義、花蓮、新竹等，演出超過60場，累計觀眾超過200萬人次。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，雲門戶外公演與國泰走過27年，「這已經不只是雲門舞集的演出，也是和觀眾的約定。」鄭宗龍說，今年特別挑選在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中創作的「霞」，希望能透過這道溫暖的霞光，帶給觀眾希望，得到前進的勇氣。

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值得一提的是，台北場次演出之後，鄭宗龍將帶領團隊在現場拉起巨幅布條，貫穿兩廳院廣場，鼓勵民眾即便未來世界仍充滿變動與不確定，仍可以擁抱變化，一起勇敢前行。

雲門舞集戶外公演鄭宗龍舞作「霞」將於9月17日晚上7 時30分登場，地點在台北兩廳院戶外藝文廣場。前一天9月16日晚上7時30分在同一地點，也將舉辦「生活律動健康日」活動，邀請雲門舞集舞蹈教室，現場帶領民眾透過律動一起打開身體，活動歡迎各年齡層民眾或家長帶小朋友一同參加，自由入場。（編輯：張雅淨）1110914