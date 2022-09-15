古都匠藝綻光采 台南5名匠師將獲文化部表揚

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文化部17日將表揚12名優秀傳統匠師，其中台南5名匠師協助修復全國重要古蹟與歷史建築也名列其中，分別是呂新義、劉聰連（中）、李昆山，以及吳權坤、劉源生。（台南市文資處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）文化部17日將表揚12名優秀傳統匠師，其中台南5名匠師協助修復全國重要古蹟與歷史建築也名列其中，分別是呂新義、劉聰連、李昆山，以及吳權坤、劉源生。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，文化部預定於17日全國古蹟日表揚12名優秀傳統匠師，其中5人來自台南。

文資處表示，呂新義、吳權坤是台南市政府登錄的文化資產保存技術保存者，兩人共同以「高雄市定古蹟高雄州水產試驗場（英國領事館）及打狗英國領事館登山古道修復工程」傑出實績獲高雄市政府推薦。

在高雄市定古蹟修復工程中，呂新義主導建物清水磚、白灰與古道泥作等相關修繕；吳權坤負責工程大木構架與門窗等施工，兩人精細的修復技術，使古蹟和周邊環境重現建築特色及歷史風貌。

劉聰連、劉源生以「國定古蹟原台南水道修復第二期計畫－水源地區修復工程」獲得台南市政府推薦。劉聰連負責泥作線腳仿作、清水磚修復、牆體粉刷等細緻工藝工項，尺寸、型式、外觀符合既有風貌；劉源生負責屋架工程及門窗整修，施工部位接合精準。

李昆山以「鐵道部園區市定古蹟清代機器局遺構東側圍籬與石板道修復再利用工程」獲國立台灣博物館推薦；李昆山負責此案清代石圍牆遺構、紅磚小屋建物與景觀等泥作工項，並協助現場調查記錄和專業判斷。

文資處表示，文化資產保存、修復與維護，必須仰賴傳統工藝技術協助，5名來自台南的傳統匠師，在各自技術領域中戮力多年，成就專業，是古蹟及歷史建築修復工程不可或缺的重要要角。

目前，台南市政府積極籌設「台南傳統藝術傳習保存中心」，未來將有利於傳藝文資教育資源整合，為台灣傳統工藝與保存技術的承續培育新力。（編輯：張芷瑄）1110915