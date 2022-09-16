金門圖美館簽約 縣長楊鎮浯：藝文休憩新亮點

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣政府今天與金門縣中心圖書館和美術館工程競圖首獎潘冀聯合建築師事務所簽約；縣長楊鎮浯表示，圖美館未來將成為在地藝文休憩新亮點和經典地標，預定2026年底完工。

簽約儀式上午金門縣文化局1樓大廳舉行，由楊鎮浯和潘冀建築師事務所主持人之一蘇重威共同簽署，縣議員董森堡，以及藝文和建築團體代表多人見證。

金門圖美館空間包括縣級圖書館和美術館2部分，基地位於金寧鄉與金湖鎮交界，楊鎮浯致詞時說明，市區因公有土地有限，包括莒光湖畔、金城海濱公園旁原福建省政府建築、台開園區等都因不同因素評估後不可行，現選址在乳南二營區，結合縣府「藝文特區計畫」，位於金門島中心點，南側鄰近中山紀念林，是縣民休憩景點，區位良好、交通便利，到時縣府還會協調客運系統設站，提供民眾更便捷的到達方式。

楊鎮浯說，圖書館和美術館已分獲教育部和文化部補助新台幣1.5億餘元，縣府持續向中央政府爭取經費挹注。此外，藝文特區「縣定古金門雙乳山坑道修復及再利用計畫」整修案，也已得到中央近2億補助，活化光華堡及周邊坑道等軍事遺址。

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楊鎮浯同時表示，縣府計劃在這個區域打造幼兒及青少年安心遊戲、運動休閒、親子互動遊憩場域，縣府並成立「中心圖書館推動委員會」，傳承讀書風氣。

楊鎮浯接受媒體聯訪問時表示，圖美館歷經地方多年爭取，今天終於朝實質推動邁向一大步，預定2026年年底完工，未來不但成為結合藝文、軍事、教育、休閒、觀光與生態等多功能眼的遊憩文化新亮點，還將做為金門代表建築物與經典地標。（編輯：郭諭儒）1110916