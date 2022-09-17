雲門戶外公演首次拉布條 「勇敢向前」飄舞兩廳院

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）疫情後雲門戶外公演「霞」今天晚上在兩廳院藝文廣場「復活」，現場超過2萬民眾坐滿舞台前，延伸到國家音樂廳階梯；最後以展開「勇敢向前」巨幅布條為今晚演出畫下完美句點。

今晚演出的「霞」是雲門舞集藝術總監鄭宗龍在疫情期間以舞者生命故事交融而成的創作，鄭宗龍表示，鬱悶兩年，終於可以在現場見到大家，「霞」是由舞者故事而成，也希望大家在這支舞作中都能有所共鳴，在作品中找到自己的一道霞光。

「霞」以清水靖晃以薩克斯風演奏的巴哈「無伴奏大提琴」組曲為背景音樂，當第一顆音符流瀉而出，微熱夏夜也慢慢安靜下來，隨著舞者的舞步感受日常生活的情感變化。現場音響效果控制得宜，就連在劇院內所作的音箱360度環場效果在戶外都聽得一清二楚。

今天大約傍晚5時開始，兩廳院廣場就約有7成左右民眾，到晚間7時30分開演時，仍有密密麻麻的觀眾從四面八方湧來，充滿秩序，有空地就坐下；不少家庭帶著野餐墊跟食物，有備而來。現場也有雲門鐵粉帶著自己收集多年的戶外公演扇子鋪在地上作展示，難忘觀看雲門舞集帶來的快樂。

雲門舞集第一次拉布條是在2003年，當時台灣剛歷經SARS抗疫，雲門舉行戶外轉播演出「薪傳」，當時戶外現場人潮爆滿，雲門舞集也特別準備展開寫著「大家加油」巨幅布幕，現場熱血氣氛到達最高點。

第二次是在2013年，當時雲門舞集演出林懷民舞作「稻禾」首演的戶外轉播，現場也有「風調雨順」、「國泰民安」的布條，充滿祝福。

今晚則是第三次拉布條，也是雲門舞集第一次在戶外演出時拉布條，當在廣場展開長44公尺、寬22公尺的黃色「勇敢向前」巨幅布條之後，全場觀眾報以熱烈鼓掌。主持人曾寶儀表示，這幾個字可以說是台灣送給全世界的紀念，鼓勵大家，即便未來世界仍充滿變動與不確定，仍可以擁抱變化，一起勇敢前行。

國泰金控總經理李長庚表示，國泰金控從1996年開始就與雲門舞集合作至今，已經超過270場，超過250萬人次參與；雲門也從城市走到偏鄉，從戲劇院到圖書館與遊客中心，將藝術帶到每個角落。

李長庚說，他從看「薪傳」時就被雲門「電」到，「希望大家都能跟我一樣有這種感覺。」李長庚說，雖然疫情當前，更要勇敢向前，期待大家都能回復正常生活。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，當世界有一點點挫折與壓力，「歡迎回到兩廳院，來看表演，劇場是可以讓大家找到繼續勇敢下去的地方。」

雲門舞集也預告，明年是雲門50周年，將邀請創辦人也是前藝術總監林懷民舞作「薪傳」復刻重現、感受雲門的一步一腳印。（編輯：屈享平）1110917