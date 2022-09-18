胡昭安新書 談與母親、女兒間的溫馨故事

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海洋公民基金會董事長胡昭安18日舉行「在妳認識世界之前：先認識老爸的33個故事」新書分享會，內容提到他與母親、女兒間的溫馨故事。（澎湖縣政府提供）中央社 111年9月18日

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（中央社澎湖縣18日電）海洋公民基金會董事長胡昭安是澎湖子弟，今天在家鄉舉行「在妳認識世界之前：先認識老爸的33個故事」新書分享會，內容提到他與母親、女兒間的溫馨故事，透過一家三代闡揚孝道與親情。

全書聯手金鼎獎插畫家薛慧瑩，以詼諧輕鬆文字，配上溫暖質樸插畫風格，一同打造這本感人又幽默的看似平凡家庭的不平凡故事，用充滿愛與幽默的口吻分享33個要說給女兒渝緹的故事。

澎湖縣政府文化局表示，胡昭安在澎湖出生成長，考取台灣大學後，隻身前往台北就學、生活，之後當兵、工作到成家至今也30多年，但他從來沒有忘記故鄉澎湖，每年回澎湖多次，並創立海洋公民基金會。

澎湖縣長賴峰偉今天也出席新書分享會，他表示，「在妳認識世界之前：先認識老爸的33個故事」前5章敘述胡昭安與母親間的故事，文字間感受到思母情懷，喚起民眾及時行孝的重要性；新書也有胡昭安與女兒父女情深故事，書中充滿愛的能量，希望透過新書宣揚大愛，讓澎湖成為祥和溫馨愛的世界。

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畢業於台大獸醫系的胡昭安，儘管學非所用，在保險業務領域卻表現亮眼，民國89年迎來寶貝女兒渝緹的誕生。不過，老天爺卻送給了他一份「禮物」，女兒罹患重度腦性麻痺，夫婦倆全心照顧女兒，從事物理治療師的太太辭去工作，自己則一肩扛起事業及家庭重擔。個性樂觀的胡昭安曾表示，女兒是他在事業上扮演推手角色。

海洋公民基金會是由一群關心海洋環境、熱愛澎湖的人，以公民力量小額捐款方式組成；竭盡全力投注環境工作，冀能成為台灣關鍵的海洋守護平台，實現環境正義，為自己與後代子孫締造永續未來。（編輯：孫承武）1110918