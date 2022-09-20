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雲林國際偶戲節23日登場 轟動武林多元表現18天

2022/9/20 14:29
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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）為期18天的雲林國際偶戲節將於23日登場，雲林縣政府文化觀光處今天舉辦記者會，公布今年以「轟動武林」為主題，從布袋戲樂曲出發，帶領大家從樂曲認識不同的布袋戲。

雲林縣府文觀處今舉辦雲林國際偶戲節記者會，開場表演由女高音陳譽晨及雲林五洲小桃源掌中劇團演出，帶領大家見識跨領域的合作，激盪出新火花。

雲林縣長張麗善致詞時表示，第20屆雲林國際偶戲節將於23日至10月10日登場，今年主題以「轟動武林」為主題，為期18天的活動將展現布袋戲多元豐富表現。

張麗善提到，10月1日偶戲節開幕音樂會「轟動武林之誰是正英雄」於當晚6時在虎尾高鐵特定區舉行，由霹靂國際多媒體擔綱演出，齊集布袋戲、打擊樂、Cosplay、街舞等元素，結合最新多媒體技術，從傳統到現代在虛實之間打造一場轟動武林的時空穿越之旅。

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霹靂布袋戲靈魂人物黃文擇今年6月病逝，雲林縣府文觀處將在開幕音樂會上將播放懷念黃文擇大師的紀錄片，與民眾一起緬懷追思。

雲林縣府文觀處說明，今年偶戲節透過結盟方式邀請國外偶戲團隊與跨館合作製作節目，包括與故宮博物院合作安排越南國家團隊演出獨特的越南水傀儡；美國西北木偶中心首次出國就到台灣展出珍貴木偶收藏，不必出國便能看到國際的演出與展覽。（編輯：戴光育）1110920

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