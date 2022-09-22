蘭陽戲劇團30週年 游錫堃：盼繼續呈現先賢奮鬥史

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）蘭陽戲劇團今年成立30週年。立法院長游錫堃今天以創辦人身分參加團慶時說，可歌可泣的宜蘭民主史是歌仔戲豐富材料，希望劇團繼續努力，把先賢浴血奮鬥史呈現給觀眾。

全國第一個公立歌仔戲團「蘭陽戲劇團」成立30週年，游錫堃下午以創辦人身分返鄉，前往宜蘭演藝廳出席團慶。宜蘭縣長林姿妙也到場獻上對劇團最深的祝福與期許。

游錫堃致詞時說，回到故鄉很高興，宜蘭演藝廳是他30年前擔任宜蘭縣長時所規劃，經許多專家討論，並配合歌仔戲演出特性採三面式舞台設計。歌仔戲是台灣的國劇，是先民留下的寶貴文化，也是人類的寶藏，需要和保護稀有生物一樣，並且要發揚光大，倘若文化消失，是人類的損失。

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游錫堃表示，宜蘭與台灣民主息息相關，可歌可泣的宜蘭民主史是歌仔戲的豐富材料，希望蘭陽戲劇團繼續努力，透過歌仔戲把宜蘭先賢浴血奮鬥的歷史呈現給觀眾。

林姿妙表示，歌仔戲是宜蘭的文化寶藏，縣府一定會全力支持，公立劇團也比一般民間劇團背負更大的使命感，不管在演出或是傳承方面，劇團都非常地努力，相信未來一定可以更發光發熱，成為宜蘭之光、台灣之光。（編輯：張銘坤）1110922