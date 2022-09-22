黃文局征戰紐約40年江湖撇步 不只是商場筆記還充滿對台灣的愛

黃文局近日出版新書《大局：傳奇台商征戰紐約40年的江湖撇步》可以作為經營聖經與商場筆記來閱讀，也可以看到他對於台灣人、年輕人的忠告與觀察，以及對台灣的深愛。（今周刊提供）

（中央社網站）1949年生於台南的黃文局，1970年代赴美留學，既是在國際商場經商有成的成功企業家，也是長年倡議台灣意識、關心台灣民主運動的旅居紐約台美人。他不但精研猶太人的經商處世哲學，也期待台灣人借鏡猶太人建國運動，打造一個屬於自己的美好國度。

黃文局近日出版新書《大局：傳奇台商征戰紐約40年的江湖撇步》，這本書可以作為經營聖經與商場筆記來閱讀，主人翁在約三分之二的篇章內，敘述他如何由一個只剩下400美元、從未讀過商學院課程的台灣囝仔，藉由猶太人的啟示和眼光、膽識、決心，征戰商場，贏得財富，成為成功企業家。

但猶太人給黃文局的啟發不止於此，他長年關心台灣人的國家認同與民族意識，乃至於2016年捐出半生財富，號召台美各界人士，在華府創辦「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute，GTI），成為台美人目前唯一以民間力量在美國成立的智庫。他對於台灣人、年輕人的忠告與觀察，以及對台灣的深愛，於本書後半部清晰可見，值得讀者細細思索。中央社取得授權刊載醫師作家陳耀昌的推薦序。

台灣新興族群

文局兄這本大作，在《上報》連載期間，讀起來好痛快，但是要寫序時，心頭好沉重，因為文局兄是當世奇人，是「猶太化台灣人」。

我和文局兄有許多機緣巧合。第一，我們都是1949年出生。

第二，我們不但都是台南人，而且都住在台南市西區友愛街。文局兄小時候，曾是家父光本醫院的「患者」。

第三，我在2012年，63歲之年出版了《福爾摩沙三族記》後，洋洋自得，自號「台灣最老的新銳作家」。卻不料，突然殺出文局兄，遙遙領先十年，我自然甘拜下風。更讓我驚訝的是，他為文之快（幾乎每日一篇），風格之奇（生猛簡潔），深入了解猶太（自創品牌），閱歷既廣且深（真正行萬里路，讀萬卷書），台灣只此一家，無人可以取代。

「這是一本知識分子都要讀的書。」

「這是一本大中小企業主都要讀的書。」

「這是一本政治經營者都要讀的書。」

我寫了這三句之後，竟然不知如何接下去是好。

這三句話確是由衷之言，但如此一來，就把讀者限制在40歲以上的年齡層，或是人生勝利組了。但我知道，這絕不是文局兄的本意。

文局兄寫書的對象，其實是年輕人，他期待台灣下一代能像他或許多60∼70年代的台灣人，不畏艱難，去海外闖蕩天下，以台灣人之優秀資質再效法猶太人精神，在世界上發光發亮。

簡單地說，文局兄像是一位武功高強的異人，在笑傲江湖40年後，寫下他的「武林祕笈」，目的不是向他同輩的掌門大哥或卓然成名的俠士英雄誇耀，而是衷心希望方拜師學藝完成、準備下山立功的年輕俠客，學得他的三招江湖行走祕訣。他期待這些新世代台灣人，在全球各地插上台灣旗幟，也期待台灣新世代在台灣建立與以色列東西輝映，領土雖小，影響力卻及於全世界的大國。這也說明了文局兄這幾年每次宴會，都要邀集老、中、青三代，互相傳承的美意。

我和文局兄有幸一在國外、一在國內，在過往50年看到台灣如何一步一步走出殖民及威權統治時代，建立民主及法治政治；卻又看到台灣在經濟好轉、民主進步之後，陷入國際孤立的危境。而文局兄在紐約，視野廣闊，以及頻頻與猶太人交手，讓他體會到台灣人的缺點，同時研擬解決之方：

一，台灣人有了錢，在用錢方面卻遠遠不及猶太人。台灣人在社會公益格局之外，缺乏以財富去改變社會、影響世界的能力。

二，台灣人注重下一代的教育，卻淪於虎媽教育方式， 主要是無聊的分數競爭。台灣人的學識視野偏狹，因此無法像猶太人，孕育大量的諾貝爾獎得主。

所以文局兄這本書，強調猶太人的「撇步」，強調猶太人如何在流離失所的環境下賺大錢；強調猶太人如何善用金錢追求學識、視野，提升自己的格局及高度。更重要的是， 強調猶太人如何善用金錢教育下一代，形成大家族（如羅斯柴爾德Rothschild家族），去追求學識，培養出那麼多諾貝爾獎得主；強調猶太人如何善用金錢締造對世界的影響力（如在日俄戰爭中扮演乾坤大挪移的角色）。

而文局兄則是夫子自道。他向身邊的猶太人學會賺錢， 自猶太人學會充實自己，周遊列國。除了觀光，最重要的是了解全球歷史與文化（才能寫出書中這樣的文章）。他希望台灣人有了錢，要像猶太人一樣（如索羅斯George Soros）去影響世界，文局兄更以身作則創立了全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute, GTI）。

文局兄希望台灣人這個新興民族能成為東方猶太人，像現在全球各地的猶太人一樣，以大視野、高格局睥睨全世界，引領全世界。文局兄對台灣故鄉的期許，對台灣人同鄉的期許，是希望台灣成為這個地球的新興民族。猶太人的光芒，歷經千年流浪與迫害，在20世紀中期之後才大放異彩。與猶太人不同的是，台灣這個新興族群，則是歷經過去四百年被壓榨與迫害，慢慢融合了流浪來台的各路移民與台灣原住民，在幾乎被世界遺棄50年之久，卻卓然有成，在這幾年大放異彩，成為世界注目的焦點。

猶太人這個古老民族，歷經千年流浪，終於在1948年建立了以色列。而台灣這個新興族群，在不知不覺建立的新興國家台灣，迄今尚差最後一哩路，未能完整被全世界所承認。

文局兄這本書，寫到最後，愈來愈有已經完成階段性任務，回顧生涯，不負此生的味道，同時期許交棒下一代，完成台灣立國的心願。

然而，近一、兩年，我感覺到，我們台灣的年輕人，近年來雖因僵化教育的鬆綁而創意十足，但相較之下，過去我們這一代努力耐操的基本功，卻似乎在退化中。希望是我杞人憂天。

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台灣的下一代，標誌是「創意」，與我們這一代的標誌是「努力」，有所不同，但愛台之心則一。由2014年「太陽花運動」，可見台灣年輕一代之應變機智及優越活力。

我與文局兄，雖同齡同閭里，但其實結緣已是他赴美經商，事業有成，開始回台關心國是之後。本來兩人醫、商兩途，各自努力，卻因對台灣的關愛而成莫逆。他喜歡我的「台灣多元族群」論述，也喜歡我以「小說化歷史」的筆法來定調台灣多元史觀。他訂購了好幾百本我的著作，四處贈送友人，推銷我的著作。後來竟因背負的書籍過重，導致他脊柱之傷，必須開刀。人生有此知己，真是我最大的福氣。而他貢獻所有積蓄成立GTI，則是台灣人的福氣。願天佑台灣，讓台灣成為世界矚目、重視、敬佩的新興國家。（本文作者為前台大醫學院教授、台灣歷史小說家）（編輯：簡莉庭）1110922