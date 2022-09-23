原民國寶秀工藝 攜手設計師驚豔台北時裝週

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（中央社記者王寶兒台北23日電）2022台北時裝週SS23將於10月份登場，其中開幕大秀將由5名原民國寶工藝師攜手5名服裝設計師打造50套服飾，原民歌手阿爆表示，希望透過時裝週讓民眾更靠近原民工藝文化。

文化部今天舉行2022台北時裝週SS23展前記者會，阿爆與當紅團體「原子少年」的天王星也身著台灣服裝設計師作品現身，力挺台灣時裝設計。阿爆也擔任本次開幕主題大秀「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」音樂製作，日前特別為此走訪各地探訪原住民國寶工藝師。

阿爆表示，自己在行的是音樂，能以此共同參與台北時裝週很開心，構思開幕秀音樂的初衷，是希望大家能認識原民國寶技藝，於是她四處去蒐集這些藝師們在製作工藝織品的聲音，例如織布機的聲音、踩踏的聲音等等，將現場聲音融入開幕秀，希望引導大家看到這些傳承多年的工藝。

此次開幕主題秀「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」，將由原民國寶創作2套傳統族服，並交給設計師依據國寶提供的素材，另外詮釋8套嶄新創作。

其中，噶瑪蘭族及賽德克族的特殊織法圖紋及工藝技術已登錄為原住民族傳統智慧創作，在原住民族委員會及各界的見證下，文化部已完成與噶瑪蘭族及賽德克族簽署授權契約，以表對原住民傳統智慧創作專權的重視。

文化部常務次長李連權今天致詞表示，大家常常會聽到「時尚沒有文化」、「文青沒有市場」等似是而非的話語，但台北時裝週一再證明時尚有文化，且將文化表現得非常細膩，去年台北時裝週邀請藝術家與設計師合作，展現服裝可以是移動的一幅畫，今年則由原民人間國寶與設計師合作，從原民傳統美學與設計師的當代美學再共創。

李連權也透露，明年台北時裝週AW23更將到台南南鯤鯓代天府舉辦傳統藝術開幕秀，結合傳統藝術與時裝，希望設計師能將台灣在地美學發揮的淋漓盡致，讓大家知道「愈在地愈國際」。

2022台北時裝週SS23系列活動將自10月8日起跑至10月28日，主要活動將集中於10月13日至17日在松山文創園區進行。（編輯：張雅淨）1110923