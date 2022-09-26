以綠工藝對話國際 台灣前進美國華盛頓雙橡園

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（中央社記者王寶兒台北26日電）由工藝中心領軍，「華盛頓雙橡園台灣工藝展」10月將於美國登場，展覽以綠工藝為主題，將展出利用台灣在地檳榔鞘膜、國產林材、藺草編織等天然素材的28件工藝家作品。

國立台灣工藝研究發展中心今天舉行展前記者會，包含駐美國台北經濟文化代表處台灣書院代理主任何慕帆、外交部北美司司長徐佑典、外交部（NGO）非政府組織國際事務會執行長王雪虹、中華民國僑務委員會諮詢委員陳柏南、Hello Taiwan執行長江明信、中華民國對外貿易協會主任張曉茜、前故宮院長林正儀及展出工藝家等人皆共襄盛舉。

工藝中心主任張仁吉致詞表示，面對美國自由社會，在美國「華盛頓雙橡園」，將展現台灣推動綠色工藝的成就，以Green Talk－Taiwan Craft So Well為題，從自然、精神到社會等3個層面開啟對話。

自然部分，工藝中心希望呈現台灣工藝多樣性的自然取材，包含台灣地屬亞熱帶的各式在地特色材料以及各種可再利用的自然材料，如檳榔鞘膜、藺草編織等；面對物件議題，重點則聚焦於職人與物件之間的工作精神；面對社會課題，展覽將從工藝的實用之美、親近與友善的特質，拉近與社會的關係，進而形塑出台灣工藝的整體形象。

何慕帆今天於記者會透過連線致詞表示，雙橡園是駐美國大使招待賓客的重要場所，迄今已有200多年的歷史，本次「Green Talk工藝展」，透過工藝品強調人與自然的和諧互動，也正與雙橡園現行的藝術銀行Nature Matters展覽相互呼應，呼籲環境保育議題。

除雙橡園展覽外，工藝中心也將於華盛頓特區時間10月12日至14日在隆那雷根大廈世貿中心，另外展出17件台灣工藝創作，讓更多美國民眾能一睹台灣工藝之美。

「華盛頓雙橡園台灣工藝展」將於華盛頓特區時間10月5日起展出至2023年1月31日。（編輯：張雅淨）1110926