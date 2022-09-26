林務局修復總督府山林課宿舍群 獲北市文資譽揚獎

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）林務局表示，歷經15年努力，終於完成日治時期總督府山林課宿舍群的修復，此為二戶單棟雙併木造住宅，一戶面積約20坪，今天獲頒「第2屆台北市文化資產保存維護譽揚獎」。

農委會林務局今天發布新聞稿指出，位在台北市大安區金山南路203巷（東西向）兩側的總督府山林課宿舍群，為日治時期於1930年由台灣總督府山林課「營林共濟組合」所建造的員工宿舍，坐向為南朝北、北朝南兩種布局，2006年指定登錄為文化資產後，歷經15年努力，才完成修復，今天獲頒獎項肯定。

林務局表示，此文化資產是參考台灣總督府官舍建築標準中所規定的判任官乙種宿舍，為二戶單棟雙併木造住宅，一戶面積約為20坪；第二次世界大戰之後，由台灣省農林處林務局接管，分配給員工居住。

回顧總督府山林課宿舍群之所以公告為文化資產，林務局指出，主要是因為金山南路203巷22號前有一棵台灣特有稀有植物「台灣油杉」，引發在地錦安里居民想保妥善保存，進而發掘此處深具保育的文化與生態價值，並促成保存老房子運動。

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林務局評估，宿舍群約有80%的木料尚保存良好，且宿舍的型制與空間秩序分明，也歷經文史學者積極參與推動保存而促成，終於經由台北市政府將金山南路二段203巷15、17、22、24號公告指定為直轄市定古蹟，並將鄰近的19、21、23、28、30、34、36號登錄為歷史建築，使全區獲得較完整的保留。

關於這次文化資產保存維護譽揚獎獲獎單位的修復活化事蹟與古蹟介紹展覽，今天起至10月10日在「陽明山阿緹卡Pizza專賣店Antica58」（台北市士林區凱旋路58號）展出，有興趣的民眾可前往參觀。（編輯：張雅淨）1110926