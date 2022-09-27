賴副總統與澳洲駐台代表 參觀原住民時裝藝術展

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）國立台灣史前文化博物館南科考古館舉辦「第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」，副總統賴清德今天與澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）等人前往觀展。

台南市政府發布新聞稿指出，露珍怡邀請賴副總統以及眾多旅澳台商等今天一同前往觀展，市府則由副市長趙卿惠代表市長黃偉哲共襄盛舉。

台南市政府指出，賴副總統欽佩露珍怡對台灣深厚的情誼，以及推動兩國原住民文化藝術的努力，將原住民的文化藝術元素與時裝結合，成為動態展出，可說是對原住民文化的轉型正義。

賴副總統說，原民會也積極投入，參與了澳洲、紐西蘭及加拿大共同聚焦於原住民的文化藝術及經貿投資，屬於國際創舉，同時藉這次機會邀請大家前往台南左鎮化石園區，參觀在菜寮溪出土的化石，讓人來到台南就能認識台灣，產生認同。

露珍怡致詞指出，此次展出澳、台原住民設計師及藝術家創作的作品，展現個人與土地，族群與當代身分的連結，很感謝台灣原住民族藝術家，期待加強彼此原住民文化交流，深化澳、台情誼。更希望未來有機會能在台北及澳洲都推出展覽。

露珍怡還特地以台語表示，很高興能加強澳、台情誼，期待共同努力、彼此相挺。

台南市政府指出，「第一浪潮：當代澳洲與台灣原住民時裝藝術展」為南科考古館與澳洲方面合作，以當代時裝藝術為主題串聯台灣與澳洲，展現台、澳原住民族設計師的創作能量，展期將至9月30日止，民眾可把握最後幾天時間前往觀展。（編輯：謝雅竹）1110927