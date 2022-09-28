拓印萬華 新富有樂市市場藝術季登場

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藝術家蔡慧盈帶領藝術共創工作坊，走進萬華大街小巷，拓印下萬華的生活場景、人們生活用具或城市建築上較有特色的元素，把萬華濃縮進白布中，將在「新富有樂市」市場藝術季展出。中央社記者王寶兒攝 111年9月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）萬華可以是什麼模樣？藝術家蔡慧盈帶領藝術共創工作坊，走進萬華大街小巷，拓印下街景可見的住宅紅鐵門、竹編屏風、車輪，將萬華濃縮進白布中，將於「新富有樂市」市場藝術季展出。

「新富有樂市」市場藝術季由忠泰建築文化藝術基金會營運的新富町文化市場推出，今年活動邁入第2屆，今天舉行展前記者會。

忠泰基金會執行長李彥良表示，希望利用各種不同嘗試來激發更多想像空間，首屆「新富有樂市」市場藝術季去年於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中推出，以市場為主軸，去年主題訂為「復甦」，希望讓人看見市場活力。今年有不同單位進駐文化市場，希望帶來新活水，並連結社區動能，共同創造凝聚地方情感的文化基地。

今年「新富有樂市」市場藝術季以藝術共創、漫遊劇場、秋日市集、Open Studio為4大主軸，以展覽、劇場表演等方式帶領民眾走進新富町文化市場與周邊區域，打破傳統市場的框架與邊界。

與此同時，新富町文化市場今年下半年也招募新團隊進駐，並增設「tokyobike單車生活研究社」及「萬華世界下午酒場」空間。

「新富有樂市」市場藝術季中最大型的藝術共創作品，是展出於新富町文化市場馬蹄型天井的「城光」，由多片巨幅拓印布條組成。蔡慧盈於創作期間共舉辦15場拓印工作坊，集結共69名學員參與完成這件作品，

蔡慧盈今天導覽分享，參與拓印工作坊的學員，有些是當地民眾或工作於在地的人，她在創作期間認識萬華別具人情味的一面，上頭拓印的圖案全部都是萬華的生活場景、人們生活用具或城市建築上較有特色的元素，懸掛起來「如平常日復一日，那種要曬洗衣服或床單的感覺。」希望將整個萬華的生活環境以集體拼貼的方式重現於新富町文化市場。

忠泰基金會新富町文化市場總監洪宜玲表示，去年萬華位處COVID-19疫情中心，進入長達2個月的封鎖生活，新富町文化市場也經歷73天閉館，周邊商圈人潮寥寥可數。今年活動邀請攤商加入，希望持續傳遞市場的價值，並邀請大家感受菜市場的場域特性。

「新富有樂市」市場藝術季將於10月1日起至11月6日登場。（編輯：陳政偉）1110928