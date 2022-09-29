0+7新制上路 台北藝博有望吸引海外藏家

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（中央社記者王寶兒台北29日電）行政院今天宣布入境0+7新制將從10月13日起上路。中華民國畫廊協會理事長張逸羣表示，對10月底開展的台北藝博而言，可說天時地利人和。

ART TAIPEI 2022台北國際藝術博覽會由中華民國畫廊協會主辦，今天舉行展前記者會。張逸羣表示，邊境放寬為0+7，讓國外展商非常高興，也能吸引外國藏家來台，「可以說這是『天時』的最好時間點。」

台北藝博成立於1992年，今年邁入第29屆，活動共有138家展商與會，包含海外畫廊38家、台灣畫廊89家、MIT新人推薦特區8家、原住民個展專區2家、原住民特展專區1家。其中海外畫廊來自日本、韓國、香港、新加坡、法國、美國等地。

特別的是，今年申請參展展商均以申請大面積為第一考量，讓台北藝博今年寫下最大展會空間的紀錄，同時這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，吸引最多展商參與的一屆。張逸羣認為，去年台北藝博很成功，因此讓大家今年非常有信心。

今年文化部與台北藝博共同策劃的「MIT新人推薦特區」邁入15週年，累計已120名藝術家獲得奬勵，今年入選8名為李宜亞、吳修銘、邵士銘、陳昱榮、黃婷毓、黃敬中、黃彥勳、魏維德；同時，與原民會共同策劃的「原住民個展專區」今年則入選馬郁芳、高敏修2名。

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文化部政務次長蕭宗煌今天於記者會致詞表示，台北藝博是國內歷史最悠久的藝博會，也是亞洲地區最重要的展會之一，更是國際上少數在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間仍按時正常展出的藝博會，成為代表台灣及亞洲藝術產業發展的重要指標，對國內藝術創作生態及文化產業發展的重要性不言而喻。

ART TAIPEI 2022台北國際藝術博覽會將從10月21日至10月24日於台北世貿一館展出。（編輯：屈享平）1110929