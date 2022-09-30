滯台而愛上台灣 義大利型男大啖辦桌菜

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（中央社記者王寶兒台北30日電）來自義大利的林凱恩2020年初來台灣旅遊，卻碰上COVID-19疫情爆發而滯留台灣，他也因此愛上台灣，甚至留在台灣生活。今年受文總邀請拍攝「福爾摩沙進香團」，探訪台灣辦桌文化。

中華文化總會今天發布「福爾摩沙進香團」Vlog第6集「美食x義大利篇」，最新一集的領旗人林凱恩，2020年初來到台灣時，原本只打算待2週，碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致邊境管制，只得滯留台灣的他，後來因為台灣美食，而漸漸愛上台灣寶島，還因此取了現今的中文名「林凱恩」。

林凱恩來自以美食聞名的義大利，義大利融合南歐與西歐的文化，影響許多歐洲菜的發展，一直以來被視作「西餐之母」。而台灣街頭則以「三步一小店、五步一餐廳」為特色風景，各式菜餚也融合多元族群風味。

在「福爾摩沙進香團」Vlog第6集「美食x義大利篇」中，林凱恩前往高雄內門探訪總鋪師產業，品味台灣的辦桌文化外，也走訪油飯和喜餅店家，體驗油飯、紅蛋、喜餅、收涎餅、壽桃的製作過程，了解台灣的美食與習俗融合的文化特色。

林凱恩說，台灣鄉間有個特別的飲食文化，叫做流水席，就是主人準備一桌桌豐盛的料理，宴請客人，而因為招待的客人很多，通常家裡坐不下，就會包下整條街道，而要一次同時處理這麼多的料理，就需要總鋪師來主持大局，因此形成了這個產業，也產生特別的文化。

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文總今年推出「福爾摩沙進香團」計畫，邀請來自8個國家、旅居台灣的名人擔任「領旗人」，走訪各縣市風土民情，用系列影片開箱台灣。影片採自然語發音，並搭配漢英字幕，可讓對台灣有興趣的海外朋友跟著領旗人深入認識台灣，台灣也透過8名國際親善大使，把在地故事傳達給世界。

「福爾摩沙進香團」Vlog第6集「美食x義大利篇」將在今天下午5時15分起於文總臉書專頁和YouTube頻道等平台播出。（編輯：張芷瑄）1110930