2022南瀛獎揭曉 三大類得獎作品出爐

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（中央社記者張榮祥台南30日電）2022南瀛獎今天在台南遠東香格里拉飯店揭曉及頒獎，得主分別是翁榛羚、趙虹惠與王誌成夫妻檔、劉清華，三大類得獎作品分別可獲新台幣50萬元獎金。

台南市長黃偉哲今天在台南遠東香格里拉飯店頒獎給南瀛獎得主，得獎作品分別是翁榛羚的「家變」；趙虹惠與王誌成的「海口潮聲」；劉清華的「洞壁與哨鳴」。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，今年南瀛獎首次將徵選類別分為平面創作類、空間與複合媒體類、影像與新媒體類等三大類作品，共765名全國各地優秀藝術工作者參與，提供審查作品2295件，最終選出南瀛獎得主3人、類別獎3人、優選6人、佳作9人、入選8人，得獎者共29人。

平面創作類得獎作品是翁榛羚的「家變」，以透過銅版的媒材探討東方藝術觀，並使用冊頁的裝裱形式，進而打破對冊頁的既定印象，透過「人之惡」及「人體」的圖像刻畫，將看到的「影像」在真實與幻覺中遊蕩，且以黑暗、獵奇、揶揄「人性百態」的劇場作為畫面背景，傳達傳統東方裝裱形式之外的可能性。

空間與複合媒體類得獎作品是趙虹惠、王誌成的「海口潮聲」，集結創作團隊不同面向的長期關注與發展，藉由擬音和視覺裝置，展開場景情境與聲音的召喚，喚起共通經驗，形塑共感的群體精神地理空間。

影像與新媒體類的得獎作品是劉清華的「洞壁與哨鳴」，這是一部定點定格動畫，繁複加減生滅的動畫製程操作，以身體踐行時間影像的思考，揭示出動畫工作耗費的巨大身體能量及面對時間綿延的奮力挑戰，呈現多重時間影像視野。

黃偉哲表示，今年南瀛獎對徵件類別、典藏制度及獎金等進行重大變革，希望在既有基礎上延伸南瀛獎在當代多元藝術的影響力，朝向更開放及前瞻方向前進。

黃偉哲說，新的競賽制度減低創作限制，以鼓勵自由創作，激化跨領域對話，打開南瀛嶄新想像，建構完善的藝術人才扶植系統，以培育更多藝術新秀。

2022南瀛獎得獎總名單公布於市府文化局網站及南瀛獎專屬網站，得獎作品展即日起至10月19日在新營文化中心展出。（編輯：謝雅竹）1110930