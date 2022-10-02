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屏東南國漫讀節 潘孟安、鄭麗君對談文化多向轉譯

2022/10/2 19:57
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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東南國漫讀節加碼文化特別場，今天由屏東縣長潘孟安及青平台基金會董事長鄭麗君，以「文化的多向轉譯與當代解讀」，分享如何讓文化被更多人了解、認識並走入大眾心中。

潘孟安會中提到，一座城市如果只有建築而沒有文化，不能成為偉大的城市，文化才是城市的靈魂；推動歷史場域再造，保存並活化文化資產，勝利星村、屏菸1936文化基地及牡丹社事件等，當時就是在鄭麗君擔任文化部長任內大力支持，是屏東文化發展的貴人。

鄭麗君提及，8月帶著家人到屏東勝利星村，在充滿歷史感的空間與當代生活結合在一起，是歷史再造的具體實踐。

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至於文化如何透過多向轉譯？鄭麗君認為，每位在屏東總圖閱讀的民眾，在不同樓層與設計中，都能找到最舒適的樣子，這就是一種「文化就在生活裡」的最佳詮釋。

自命為城市規劃設計師的潘孟安，也分享如何讓屏東從文化沙漠變身文化綠洲。潘孟安說，城市不能只有華麗建築，更要有文化的內容，基底來自於生活情境，屏東就像一本大書、一場永不斷電的電影。（編輯：陳仁華）1111002

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