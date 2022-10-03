「光華之君」歌仔大戲連演3年 唐美雲戲中追愛

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）唐美雲歌仔戲團經典之作「光華之君」連演3年，今年將在台北暫時畫下休止符；唐美雲說光華君雖然風流，是因為從小失去母愛，一輩子不斷追求愛，角色充滿內心掙扎。

唐美雲今天在記者會上表示，過去的歌仔戲都是忠孝節義，但是這個劇本非常令人心動，「劇中讓寫這個作品的作者本人，最後在劇中得到救贖，非常特別」。唐美雲說，每次演出都更了解「光華君」多一點，「歡迎大家跟我一起走進光華君的世界」。

唐美雲歌仔戲團「光華之君」2020年首演，集結國家文藝獎得主唐美雲、台灣京劇當紅演員黃宇琳、文化部認定「人間國寶」王金櫻及小咪等知名戲曲演員演出，囊括3項傳藝金曲大獎，今年將推出最終場。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，她永遠記得第一次看「光華之君」的驚艷印象，「原來歌仔戲可以那樣精緻，每一個環節都恰到好處，走出劇院滿足的心情，至今依舊記憶猶新」。劉怡汝也表示，希望美雲老師不要說是台灣最後一次演出，讓好戲可以常常被台灣觀眾看見。

「光華之君」改編自日本文學經典「源氏物語」，由唐美雲飾演經典人物光源氏，於愛、恨、嫉妒各種七情六慾間擺盪，一生流連於眾多女子之間，步入中年後卻開始面臨生命中難以承受的沉痛打擊；靈魂角色書寫者藤夫人由黃宇琳飾演，她與筆下人物光華君展開迷離夢幻的生命對話，最後得到寬慰。

黃宇琳表示，能夠跟這麼多前輩一起演出，她覺得每次都有很多收穫，「我最大的挑戰就是要從國語改成台語，這也讓我有機會做新嘗試」；黃宇琳說各種劇種的圈內朋友都可以來看這齣戲，會有很多收穫。

編劇陳健星表示，每次創作時都會為演員量身設戲，光華君只有讓唐美雲演出，才能展現角色40多年人生所積累的性格與內在特質，呈現全劇主題精髓。

唐美雲歌仔戲團「光華之君」將於10月6日到10月9日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：陳仁華）1111003