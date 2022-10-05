馬祖學童登國慶領唱國歌 服裝藏「風燈」祝福

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馬祖四鄉五島的合唱團學童將在國慶典禮上領唱國歌，中華文化總會邀請台中設計團隊操刀，以馬祖重要節日及喜慶場合都會掛上的「風燈」為靈感，為小朋友打造新服裝。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月5日

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（中央社記者王寶兒台北5日電）國慶典禮將登場，今年由馬祖四鄉五島的合唱團學童於總統府前領唱國歌，文總也邀請台中設計團隊操刀，以馬祖重要節日及喜慶場合都會掛上的「風燈」為靈感，讓學童穿上「風燈」特色服裝。

今年國慶大會當天，將分別在高雄左營軍港與馬祖東引，進行連線直播唱國歌，透過轉播呈現疆域各地軍民齊唱國歌的氣勢。國慶籌備委員會日前還特別運送一面12公尺乘以8公尺的巨大國旗到東引，在港口旁的忠誠門懸掛展示。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，府前的國慶典禮，則邀請馬祖的小朋友領唱國歌，展現國家疆域內豐富環境造就多元的風情人文。文總也邀請台中的設計團隊「植覺設計」設計師呂秉泰、呂國維操刀，讓登台的小朋友穿著全新打造的新裝登場。

文總指出，此次為學童打造的服裝，剪裁版型結合了東方樣式與西式制服，也呈現燈籠骨架線條，局部還印上由111年國慶主視覺與傳統風燈吉祥喜花整合而成的視覺圖案。

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在服裝配色上，則來自馬祖土地、海岸、建築、植被、碉堡、坑道等日常風景，橘色是風燈發出的光芒，象徵期許要照亮未來；卡其色褲子則來自馬祖傳統聚落建築建材與馬祖海岸岩層沙灘，意味著生長的基石；白米色除了代表匯聚的光明，也代表孩童的純真與無限可能。

今年國慶大會將於10日上午8時55分起於總統府前廣場登場，並於文總、總統府等網路平台同步轉播，相關資訊歡迎參考「文化總會」及「中華民國 讚國慶」臉書專頁。（編輯：張芷瑄）1111005