企業家出書傳授商場江湖撇步 游錫堃到場力挺

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（中央社記者陳俊華台北6日電）企業家黃文局今天舉行「大局」新書發表會時說，猶太人為了建國，犧牲生命都義無反顧；而台灣的人口、土地都大得多，台灣人沒有輕視自己的權利，面對中國武力威脅，仍勇敢前進。

黃文局近日出版新書「大局：傳奇台商征戰紐約40年的江湖撇步」，下午舉行新書發表會，吸引許多親友到場支持，立法院長游錫堃、前外交部長陳唐山、前科技部長陳良基、知名小說家陳耀昌，以及台北市議員苗博雅、林亮君等人也出席推薦。

游錫堃致詞表示，黃文局的「大局」書中，不露痕跡地點出隱藏在內心深處的人性，及對台灣時局的影響，書中提到的多種撇步非常實用，指引讀者以「逆向工程」的方式，面對人生的各種挑戰。

黃文局指出，書的主題是「江湖撇步」，但事實上沒有什麼高深的學問，只要用心撇步就會源源不絕；書名「大局」是因為人生如棋局，變幻莫測，如何預測趨勢、掌握大局，若有先例可循，就可省下高昂的學習代價。

黃文局說，出書目的是把他40多年在商場摸索、奮鬥的過程如實記錄，供年輕人參考，減少年輕人失誤過程與時間，加速到達成功的目的地。

黃文局表示，生意有撇步、建國也有撇步。猶太人建國前一窮二白，有的就是堅定的信念；新加坡被馬來西亞踢出聯邦，小島沒資源、連水都要依靠國外，但如今以色列、新加坡都是世界不敢輕視的國家。

黃文局指出，台灣的人口、土地、資源都比他們大得多，台灣人沒有輕視自己的權利。猶太人為了建國，不要說出錢，犧牲生命都義無反顧，反觀台灣人對國家、社會漠不關心，幸好最近聯電前董事長曹興誠登高一呼，捐出新台幣30億元，用來強化全民防衛意志。

黃文局說，要救人、先自救，如果曹興誠沒有成功事業，如何捐出30億，希望年輕人創業成功，否則一切免談；雖然中國持續武力威脅，但台灣仍勇敢前進，莊敬自強、死守台灣就對了。

陳唐山表示，俄烏戰爭後，世界各國認為台灣可能是第二個危機，開始思考要如何保護台灣；對於台海危機時，台灣要怎麼做、外國要怎麼幫忙，這本書有很大的助益。（編輯：林興盟）1111006