金門文化獎頒獎 縣長：藝文之邦名副其實

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2022第7屆金門文化獎頒獎典禮8日舉行，除表揚本屆得主外，同時也邀請歷屆獲獎者到場觀禮，金門縣長楊鎮浯（前中）出席並和現場來賓等合影。中央社記者黃慧敏攝 111年10月8日

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（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）第7屆金門文化獎今天除了頒獎表揚今年得主陳為仕和黃振良，同時邀請歷屆得主觀禮，分享榮耀。縣長楊鎮浯表示，因為文化人的繼往開來，使得金門這個「藝文之邦」名副其實。

頒獎典禮在金湖飯店舉行。88歲的陳為仕畢生投入歌仔戲和鑼鼓隊，他致詞時，談起自幼父親下南洋討生活，和母親相依為命，讀了幾年書就輟學習藝，唱歌仔戲、打鑼鼓；他提到王寶釧苦守寒窯，但自己的媽媽卻守了41年活寡，說著說著不禁悲從中來，唱了一小段歌仔戲，雖然年近9旬，寶刀未老，依稀可見昔日身段，博得滿堂彩。

74歲的文史工作者黃振良，自國小教師退休後，長期從事金門地方文史、閩南文化及鄉土語言調查研究工作、著作，對推廣在地文史貢獻卓著。他致詞提到，自己和雙胞胎弟弟是遺腹子，在父親離世5個月後才出生，母親無法同時撫養兄弟倆，最後弟弟送給他人。在場的年輕人說，黃振良的一番話，讓他們後生晚輩了解，老一輩的金門人在如此清苦的環境下，能投注心力在文史工作，是多麼不容易的事。

金門文化獎舉辦7屆以來，共有24名得主，楊鎮浯致詞表示，這些前輩以及現在仍在參與的文化人，因為他們的努力，使金門素有「海濱鄒魯」美稱，也讓以藝文之邦自居的金門，名副其實。

為了尊崇歷屆文化獎得主，文化局邀請歷屆得主前來觀禮，並由楊鎮浯致贈文化局為得主攝製的影片，影片存放在「如意」造型的隨身碟裡，得主一一上台受贈，接受與會者致意。遺憾的是，24名得主中，李錫奇、張再興和張奇才已離世，由他們的家人代為出席。

文化局長許績鑫說明，第5屆起，文化局聘請專業攝影師拍攝得獎者記錄短片，今年並對第1至4屆當時未拍攝短片的得獎者進行補拍，讓文化獎得主的貢獻永遠流傳。

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許績鑫進一步表示，自今年5月間，在金城鎮中正國小民權路側風雨走廊，設置歷屆金門文化獎風雲榜，以燈片看板記載得主的事蹟，讓後輩學習，更多尊崇對金門文化奉獻心力的文化人。

此外，與過去頒獎典禮不同的是，今天頒獎典禮前，文化局為第1屆文化獎得主、已故版畫名師李錫奇的夫人古月，以及黃振良舉辦簽書會，讓今年文化獎頒獎典禮洋溢書香。（編輯：黃世雅）1111008

2022第7屆金門文化獎頒獎典禮8日舉行，獲獎者陳為仕（圖）致力於技藝傳承，闡揚民俗文化，致詞時並現場獻唱一小段歌仔戲。中央社記者黃慧敏攝 111年10月8日