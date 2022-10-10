出席小林夜祭 陳其邁：保存大武壠族文化不遺餘力

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小林大武壠族夜祭今年重新開放民眾參觀，10日晚間在高雄甲仙小林里平埔文化園區小林公廨舉行，高雄市長陳其邁（前左4）出席與會，與族人攜手跳舞。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）小林大武壠族夜祭今晚在高雄甲仙小林里平埔文化園區小林公廨舉行，高雄市長陳其邁穿上傳統服飾出席盛會，與族人同歌舞，並表示，市府對保存大武壠族文化不遺餘力。

過去兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響只限村民與祭的小林夜祭，今年重新開放民眾觀祭，今天晚上在甲仙小林里平埔文化園區小林公廨舉行，是五里埔永久屋基地重建後的第13次夜祭，由小林部落邀集楠梓仙溪與荖濃溪各部落原住民族群到場交流，了解彼此文化異同。

陳其邁現場致詞表示，小林夜祭是高雄認證的3大重要大武壠祭典之一，也是團結大武壠族人的重要祭典活動；對保存大武壠文化，如古謠培訓、小小導覽員培訓等推動，市府不遺餘力，要讓小朋友瞭解身為大武壠族人的驕傲、歷史及傳承。

陳其邁指出，從八八風災至今，不管在什麼場合碰到小林人，都能看見他們堅定地用傳統古調歌唱、腳步踏出勇敢的舞，市府一定盡最大努力，在文化保存與傳承上，與小林人站在一起，守護珍貴美麗的傳統，讓世代子孫都能參與歷史悠久的夜祭文化。

高雄市政府新聞資料指出，每年夜祭，是分居3地的小林大武壠族人難得相聚時刻，儀式包含牽戲、走標、公廨、整建、立向竹等傳統祭儀，相當講究，今天現場也有刺繡與小魚笱DIY、特展導覽解說等活動，還有大鼓陣、素蘭陣、大滿舞團古謠傳唱等文化展演。

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今年更新增「部落農創市集推廣，看見小林工藝展」，透過部落民族植栽、部落小農特產、美食、文創與手作等傳統文化營造，分享小林大武壠族的文化內涵與特色。

高雄市政府文化局表示，莫拉克風災後市府協助重建小林公廨，多年來也持續協助小林大武壠族進行文化復振與培訓，包含夜祭中族人吟唱失傳已久之傳統古調，如挑選勇士的「巴達興」、祭祀太祖所唱「祭品之歌」、「開向」後於公廨外男女同樂的「男女對唱曲調」等，皆為小林文化復振的成果展現。（編輯：陳仁華）1111010