陽明交大應藝所打造流動雕塑作品 演繹生命週期

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）陽明交大應藝所所長許峻誠與研究生吳元劭、顏瑋辰、許巧妮團隊今天表示，自製黏液結合數位，打造流動雕塑作品「異生命演繹」，呈現各式泡泡型態，象徵演繹一個生命的週期。

陽明交通大學應用藝術研究所提供新聞資料指出，今年「陽明交大應用藝術所30週年特展」，以「軟韌性」為展題，傳達出對藝術與人文的強韌堅持，其中，作品「異生命演繹」展現數位結合藝術型態，很有特色。

吳元劭、顏瑋辰、許巧妮接受中央社記者訪問表示，他們自行研發膠性黏液，結合數位方式，能藉由參數的設定與調整，讓機台能打造各種不同的泡泡雕塑。而泡泡一開始僅是黏液，到泡泡成型能展現不同型態，最後泡泡破裂再變回黏液，如同從出生、茁壯到死亡的過程，進而象徵生命的週期。

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許巧妮說，藉由黏液的型態、光影變化與觸感，也希望觸發觀者的回憶，如從出生以來，在生命成長過程中，因應不同的成長背景，留有不同的情感，進而啟發對生命的不同感受。

策展人之一的陳芷渝表示，這次策展作品包含有裝置作品類、數位藝術、手繪本等，而在展覽空間內，可以沉浸在光影世界中。「軟韌性」展覽，即日起於陽明交大藝文空間至10月18日展出。（編輯：李錫璋）1111011