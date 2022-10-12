舞蹈空間「虎克定律」 進軍桃園鐵玫瑰藝術節

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）舞蹈空間舞團歷經5個月的醞釀，推出旗艦版「虎克定律」進軍2022桃園鐵玫瑰藝術節。編舞家黃于芬運用各種色彩的彈力繩，拉出舞者移動線條，展現舞姿與反作用力之美及勇於對抗的力量。

舞蹈空間舞團藝術總監平珩今天在記者會上表示，本來想製作一個由技術劇場主導的「省力」演出，導演黃申全將桃園展演中心演藝廳視為一名虛擬舞者，運用舞台燈光及布景的高低懸吊，與舞蹈空間的舞者「捉迷藏」，也與舞者們接觸即興。

鐵玫瑰藝術節策展人耿一偉也同意推出這個難得可以突出劇場本身的節目，誰知創作者一旦「撩」下去，反而壓力爆表，大家也都因為「壓力」而進化。

編舞家黃于芬表示，英國科學家虎克的力學彈性理論「虎克定律」說的是施力愈大、等待愈久，生成的爆發力就越強，這次透過彈力繩讓舞者一人拉扯「奮鬥」，慢慢加上2人甚至10名舞者相互拉扯時，拉力與反作用力難以評估，再搭配劉子齊現場音樂與音效，虎克定律蛻變成五感兼俱的舞作，充滿想像力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了彈性繩之外，舞台上還出現大片的彈性布與彈簧床，在彩排過程中導演黃申全測試各個物件的彈力極限，舞者走上危險邊緣，觀者隨著拉緊和放開的瞬間，感同身受地體會到快意釋放與同時浮現的恐懼害怕，宛若人生縮影，任誰也無法再置身事外。

2022鐵玫瑰藝術節舞蹈空間舞團推出「虎克定律」，將於11月5日及6日演出，地點在桃園展演中心展演廳（桃園市桃園區中正路1188號）。（編輯：張芷瑄）1111012