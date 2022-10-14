果陀攜手華山基金會 「摘心米其林」公益送愛

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果陀劇場營運長葉向華（左起）、廚師詹姆士、華山基金會公關社資部王秋敏及華山基金會公關陳芝言14日共同宣告「美味送愛公益套票」計畫，盼鼓勵觀眾在享受藝文演出同時，也能把愛同時傳遞給社會。（果陀劇場提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年10月14日

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）果陀劇場與華山基金會攜手，買音樂舞台劇「摘心米其林」的票不但有折扣，也會同時捐贈愛心年菜給華山基金會。果陀劇場表示，希望持續透過戲劇演出，也能實踐企業社會責任。

果陀劇場營運長葉向華今天在記者會上表示，很開心以「摘心米其林」這齣美食舞台劇與華山基金會合作，也希望鼓勵觀眾在享受藝文演出的同時，可以把愛同時傳遞給社會。

「摘心米其林」主演之一同時也是知名主廚的詹姆士穿著戲服，化身劇中西班牙大廚，記者會上大展廚藝，以公益年菜內的香腸及麵線入菜，變出一道象徵與長輩長長久久，愛心綿延不絕的「冬令香腸麵線」。詹姆士表示這是他第一次演舞台劇，能以擅長的料理美食傳遞愛的理念，覺得非常榮幸。

詹姆士說，「摘心米其林」劇情主述「飲食為人之根本，與所愛之人共享美食就是幸福的所在。」希望透過這齣戲，在歲末年終之時，邀請熱愛表演藝術的大眾，一起美味送愛，讓孤老者能有一頓飽餐。

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音樂舞台劇「摘心米其林」以1920年代西班牙塞維亞為背景，以料理初心為題，將西班牙菜餚入歌、佛朗明哥舞蹈入戲，融合歡樂歌舞、鮮明服裝、絢麗舞台帶領觀眾搭上時光機，前往百年前的西班牙，體驗當代盛世風情，演員包括曾國城、黃嘉千、竇智孔等。

果陀劇場音樂舞台劇「摘心米其林」將從10月22日到12月18日展開今年度最後三地巡迴，分別於新竹、高雄及台北演出。「美味送愛公益套票」獨家在TixFun售票網正式啟動，即日起到12月18日，凡購買「摘心米其林」任一票價票券可享85折優惠，並同時捐贈一份「愛心年菜」（700元/份）。（編輯：張芷瑄）1111014