藝術家劉哲志賦詩 個展詮釋東方精神

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（中央社記者蘇木春台中16日電）藝術家劉哲志即日起至11月2日，精選60件作品於台中市大墩文化中心舉辦「獨一無二」個展，西畫搭配書法及水墨作品展出，劉哲志並為新作賦詩，詮釋「獨一無二」的東方精神。

台中市文化局指出，劉哲志畢業於台中教育大學美術系研究所，曾獲第25屆中興文藝獎章西畫類得主、中日親善書畫展書法類特優等獎項，他從專精的書法和水墨等東方媒材，轉換到西畫領域，除了保留書畫藝術追求意象的平面特性，也融入水墨皴法及書道筆法。

此次展覽精選60件，分為山海系列和夏荷系列，搭配書法及水墨作品展出，劉哲志並為新作賦詩，詮釋「獨一無二」的東方精神。

個展今天舉辦開幕式，台中市副市長黃國榮也到場出席，劉哲志不只為到訪的觀眾導覽畫作，還現場自彈自唱多首歌曲。

黃國榮致詞時表示，劉哲志擔任台灣中部美術協會暨台中市美術協會理事長，具備獨一無二的藝術天賦和難得的服務精神，特別感謝藝術家們對台中藝文發展的貢獻，為下一代共同建構更有藝文氣息的城市。

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劉哲志說，音樂與繪畫是他一生重要的2大興趣，從學生時代就背著吉他挑戰歌唱比賽，音樂天賦讓他成為美術系音樂組的學生，雖然最後他成為一名畫家，但對音樂的夢也未曾消失。

對於展出的畫作，劉哲志分享，今年新作「風起雲湧」來自過去造訪中國張家界的經驗，雄偉的奇岩與雲海似乎進行著一場搏鬥，彷彿告訴人們任何事都無須強求，正如同千變萬化的雲彩，雖是稍縱即逝的美麗，但不同的樣貌和萬種風情，卻已在欣賞者的記憶裡留下片片精采。（編輯：張芷瑄）1111016