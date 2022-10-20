雲門疫後首度海外演出 鄭宗龍：分享台街頭活力

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（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）因為疫情睽違國際舞台2年多的雲門舞集，這次帶著「十三聲」疫後首度海外公演，藝術總監鄭宗龍今天說很興奮，終於可以出來跟大家分享台灣街頭的活力。

由鄭宗龍創作的「十三聲」作品在美國6個城市巡迴演出。在休士頓、史丹佛與芝加哥之後，雲門舞集將自20日起在華府甘迺迪中心（Kennedy Center）一連表演3天。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後重返國際表演舞台，鄭宗龍今天接受訪問時說，「真的很開心」，2年多來終於能出來演出，看到觀眾的歡呼、起立鼓掌，感覺很興奮，終於能出來跟外國觀眾分享台灣街頭的活力。

問他外國觀眾看完之後有什麼感想，鄭宗龍說，很有趣，有些觀眾看完後想起去台灣的經驗；有些觀眾看完覺得一定要去台灣走一趟。他很開心這個作品讓他們回想曾經到台灣的經驗，也開啟到台灣走走看的好奇。

至於觀眾是否有看懂「十三聲」這個來自台灣的故事，鄭宗龍說沒有去了解，但笑說：「有時候誤解是很美麗的，有時候需要一些誤解，各自在各自的想像中是很漂亮的一件事。」

鄭宗龍出身艋舺，「十三聲」是他的成長故事。他說，剛開始創作這個作品時，只是一股腦想把童年看到的人的型態、街上的樣貌，甚至是廟宇的感覺、暗巷的感覺，透過人的身體做成作品；也透過這個作品找到跟過去不一樣的舞蹈表現方法，身體的律動比較特別，造型或許比較不優雅，但有一種原始的力量。

鄭宗龍說，在「十三聲」裡可以看到舞者唱歌、發出聲音，唱出廟裡的請神咒，這也讓這個舞作變得比過去豐富，可以聽到舞者唱歌，念咒，身體的美與過去不同。

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也因為「十三聲」和過去大家熟悉的雲門舞集有些不同，鄭宗龍坦言，剛開始編這個作品時有點遲疑，但從2016年到現在，「遲疑不見了」，反而很能接受共同經歷過創作作品的成果，相信未來觀眾會慢慢習慣。

至於下一步，鄭宗龍說，明年是雲門舞集50週年，創辦人林懷民將重現他的經典作品「薪傳」；鄭宗龍預計推出新作品，並且預計明年帶團到歐陸公演。（編輯：馮昭）1111020