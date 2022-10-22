新竹公會堂建築群修復完成 百年建物再現風華

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國立新竹生活美學館建物有百年歷史，因館舍老舊，2019年展開修復，22日重新開館，文化部政務次長蕭宗煌（右5）等人到場慶祝。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月22日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）國立新竹生活美學館建物有百年歷史，因館舍老舊，2019年展開修復，今天重新開館。文化部指出，即日起至11月27日，每個週末都將舉辦藝術展演，帶民眾感受百年建物再現風華。

文化部「新竹公會堂建築群修復再利用工程」上月竣工，今天舉辦完工啟用典禮，文化部政務次長蕭宗煌、國立台灣美術館長廖仁義、民進黨立法院黨團總召集人柯建銘等人到場慶祝。

蕭宗煌致詞表示，新竹生活美學館興建於1921年，當時是日治時期民眾集會或藝文展演活動的重要場所，因館舍老舊、空間不足與漏水等問題，於2019年啟動「新竹公會堂建築群修復再利用工程」，今天重新開館，再現風華。

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蕭宗煌說，在文化部的組織架構下，全台共包括新竹、彰化、台南與台東4座生活美學館，其角色如同「小型文化部」，例如美術、歷史、考古或文學等各種業務都需處理，可說是文化部在台灣各地區的「擴散基地」。

新竹生活美學館長葉于正表示，為迎接修復後的生活美學館，即日起至11月27日每個週末安排台北曲藝團、劇團與合唱團等藝術團體帶來特色展演，現場也有北台灣9個縣市、80個特色攤位匯集，詳情可上「國立新竹生活美學館」網站查詢。（編輯：方沛清）1111022