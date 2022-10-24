文化部推文化發展基金 支援博物館購藏支出

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（中央社記者王寶兒台北24日電）文化部長李永得今天表示，文化部今年6月獲行政院同意設立文化發展基金，最重要目標是支持台灣藝術家，特別是傳統工藝、美術等類別，預計明年可以正式運作。

李永得今天赴立法院教育及文化委員會進行業務報告。他表示，文化部針對文化發展基金努力已久，目前已將基金「收支保管及運用辦法草案」陳報行政院。

民進黨立委吳思瑤列出文化部轄下博物館所購藏預算，以民國107年和112年編列預算相比，包含國立台灣歷史博物館的「台灣歷史文物購藏及圖書室書籍購置計畫」減少51%，國立台灣美術館的「蒐集台灣及亞洲代表性藝術家作品」則減少29%，認為「購藏不力，文化怎有競爭力？」

吳思瑤表示，購藏預算不足，是博物館持續弱化的不良徵兆，今年文化發展基金設立，目前預算編列有新台幣2.5億元，可望就能支援購藏文物作品、公共藝術計畫等。

行政院今年6月10日同意文化發展基金循112年度預算程序設立，落實「文化基本法」第24條第2項規定，逐步充實文化發展所需經費。

文化發展基金成立初期的核心業務，將以辦理公共藝術相關計畫，購藏畫作、工藝品、傳統藝術等作品為主，以支持台灣藝術家。按預算法第21條規定，文化部於9月13日函報「文化發展基金收支保管及運用辦法草案」陳請行政院核定。同時文化部將尋求基金穩定適足財源，研修「文化基本法」第24條條文，明訂基金財源。

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此外，吳思瑤指出，國立故宮博物院作為國內博物館龍頭，購藏預算同樣逐年遞減，從107年的1.5億元減少至明年的1200萬元。過去李永得曾指出會找故宮等相關單位，一起討論跨部會購藏及共享方案，目前是否已有跨部會合作計畫。

李永得回應，目前經過跨部會討論，發現文化部轄下場館要和故宮合作有許多規定上的困難，文化發展基金將優先運作於文化部轄下場館，但也保留和故宮的合作機會。（編輯：張雅淨）1111024