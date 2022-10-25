培養新銳藝術家 2023台南新藝獎得主揭曉

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市政府今天公布2023台南新藝獎10組得獎名單，其中3組將被推薦參加明年台南藝術博覽會，以提升新銳藝術家的能見度。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南新藝獎以發掘「下一個藝術新星」為發想，積極培養國內新銳藝術家，提供寬廣舞台，透過獎項嶄露頭角者不勝枚舉。

2023台南新藝獎今年8月徵件，共381組參賽者投件，作品涵蓋平面、立體、錄像和裝置等，10組得獎者分別是紀沛辰、張善學、黃立穎、古孟萱、胡宮雪娜、陳柏源、2ENTER（莊恩齊、邱傑義、陳政維、劉吉榮）、楊傑懷、胡縉祥、陳俊宇，創作類型包括繪畫、空間裝置、錄像等，各具特色，作品如下：

紀沛辰（平面）：作品結合攝影與繪畫，將台灣招牌展現在歐洲建築物牆面上，截然不同的文化相互碰撞，創造獨樹一格的城市叢林風景。

張善學（平面）：以肖像畫形式描繪植物，表達對植物的情感與熱情，探討植物與自身的關係、及對台灣這片土地的自然與人文關懷。

黃立穎（平面）：描繪特殊奇石造型與組件，藉由媒材特殊性使平面作品產生動態光影變化，呈現自然神秘性。

古孟萱（平面）：運用山水意象與東方書畫形式，藉由油墨轉印新聞、電影等網路圖像，探討國際社會議題。

胡宮雪娜（立體）：立體氣球作品結合象徵除魔的台南安平劍獅與沖繩風獅爺，體現藝術家對台灣與沖繩社會環境的觀察。

陳柏源（錄像裝置）：作品結合錄像與裝置，將繪畫轉影像再轉動態生成，以創作書寫颱風議題，喚起觀者對島嶼氣候的身體記憶。

2ENTER（莊恩齊、邱傑義、陳政維、劉吉榮）（錄像）：以網路世界為主題，集結大量數位電子資料，即時呈現觀者與作品的互動，形構出一種虛擬風景。

楊傑懷（裝置）：汲取日常生活片段，連結網路訊息與現實社會，質問虛擬與現實的界線。

胡縉祥（裝置）：以互動科技、電子機械、燈光為媒介，探討與省思人與科技、網路之間的關係。

陳俊宇（裝置）：提出假設性方案解決人口高齡化，加入常見政令宣傳口號標語，邀請觀眾投票參與。

文化局初步敲定推薦黃立穎、古孟萱及胡縉祥3組得主參與2023台南藝術博覽會，另再邀集國內外知名藝術家和10組得主對話展出。（編輯：謝雅竹）1111025